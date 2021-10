Schönefeld

Wie soll die Flughafenregion sich künftig entwickeln? Dazu können sich die Bürgerinnen und Bürger rund um den BER ab dem 19. Oktober äußern. Hintergrund ist das Gemeinsame Strukturkonzept, dass bereits im Dialogforum der BER-Umlandgemeinden haben sich die Kommunen, Landkreise, die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) erarbeitet wurde

Darin haben sich die Beteiligten auf Ziele und Weichenstellungen für die Bereiche Arbeiten, Freiraum, Verkehr und Wohnen verständigt. Nun möchte man die Bürgerinnen und Bürger der Flughafenregion mit einbeziehen und plant dazu eine breit angelegte Online-Beteiligung.

Bürgerbefragung startet am 19. Oktober

Ab dem 19. Oktober können die Menschen, die in der Region leben und arbeiten angeben, was ihre Wünsche und Ziele für die Region sind und in welchen Bereichen Ergänzungs- und Verbesserungsbedarf besteht.

Auf der dafür eingerichteten Website https://beteiligung.dialogforum-ber.de besteht die Möglichkeit, sich vorab zu informieren. Bis zum 1. Dezember können dann persönliche Visionen für das BER-Umfeld den Verantwortlichen und der Politik mitgeteilt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die dort hinterlassenen Kommentare werden anschließend ausgewertet und bei der Weiterentwicklung des Gemeinsames Strukturkonzepts mit einbezogen. Der Online-Dialog ist für alle, die Interesse für die Zukunft der Flughafenregion haben.

Strukturkonzept für BER-Umland erstmals 2006 erarbeitet

2006 wurde das GSK erstmals erarbeitet und seitdem kontinuierlich weitergeführt. Ziel ist es, die Zukunft der Flughafenregion gemeinsam anzugehen. Zuletzt wurde das Konzept im Juni dieses Jahres überarbeitet.

Die darin festgelegten Maßnahmen und Empfehlungen sollen nun mit der Öffentlichkeit diskutiert werden, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Darüber hinaus wird am 28. Oktober um 18 Uhr im Haus Dialogforum in Schönefeld eine Informationsveranstaltung stattfinden, auf der die erarbeitete Strategie vorgestellt und Fragen beantwortet werden sollen.

Von Joice Saß