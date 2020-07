Schönefeld

Im Schönefelder Kreuz droht am Montag und Dienstag jeweils ab 17 Uhr Stau: Wegen einer unerwartet aufgetretenen Fahrbahnschadens auf der rechten Spur der Fahrbahn in Richtung Dreieck Nuthetal muss in den kommenden zwei Nächten die Betondecke instandgesetzt werden. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt.

Parallel dazu erfolgt die Aufstellung der Schutzwand auf dem zweiten Fahrstreifen für die zu errichtende Verkehrssicherung wegen der sowieso geplanten Erhaltungsmaßnahme.

Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, die geplante einstreifige Verkehrsführung am Montag und Dienstag bereits ab 17 Uhr einzurichten. Die Arbeiten an der Betondecke sind bis jeweils zum nächsten Morgen 6 Uhr geplant. Dann werden wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Schwerverkehrsanteils zum Wochenbeginn am Südlichen Berliner Ring ist während der Bauarbeiten mit erheblichen Staus zu rechnen.

