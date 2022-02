Dahlewitz

Mit einer Schreckschusspistole hat ein Jugendlicher am Freitagabend in Dahlewitz um sich geschossen. Der junge Mann war mit einer Gruppe von Freunden in der Bahnhofstraße unterwegs, als er die Pistole zückte und mehrfach in die Luft schoss.

Schüsse in der Dahlewitzer Bahnhofstraße

Zeugen, die die Jugendlichen beobachtet hatten, riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden die Jugendlichen und stellten bei dem 18-Jährigen auch die Schreckschusspistole sicher.

Anschließend leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von MAZ-online