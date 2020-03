So sieht ein Groß Kienitzer Hobbymaler die Wendezeit

Lichtenrade

Die Friedenstaube stürzt leblos vom Himmel und auf der Havel vor der Heilandskirche in Sacrow bei Potsdam schwimmen wieder Grenzbojen. So sieht der Groß Kienitzer Hobbymaler Dieter Ambrosius die Situation mehr als dreißig Jahre nach dem historischen Fall der Mauer zwischen Ost und West. Er hat sie so in zwei seiner Bilder festgehalten. Wirklich zusammengewachsen seien Ost und West seit damals nicht. „Es hat sich nicht durchmischt“, sagt Dieter Ambrosius.

Der heute 73jährige, der Politologie und Geografie an der FU in Westberlin studierte, ist seit 1981 Hobbymaler. Er war 14, als die Mauer gebaut wurde, hat dabei zusehen können, weil er unmittelbar an der Grenze wohnte. Auch von diesem Mauerstück an der Elsenstraße, an dem ihn seine täglichen Wege vorbeiführten, gibt es ein Bild.

Ausstellung in Lichtenrade

Dieter Ambrosius stellt seine Sichten zum Thema Mauerfall derzeit in der Ausstellung „Lichtenrader Frühling 1990“ in Berlin-Lichtenrade, im SPD-Bürgerbüro der Abgeordneten Melanie Künnemann-Grunow vor. Organisiert hat die Ausstellung der Lichtenrader Kunstpädagoge Horst Zeitler. Der heutige Pensionär kam als Student aus dem eher konservativen Bayreuth ins „rote Westberlin“. Er hat die Mauer fotografiert, als sie noch stand und Material gesammelt, als sie abgetragen wurde. Zum Beispiel das aus einer Fahne herausgeschnittene DDR-Emblem mit Hammer, Zirkel, Ährenkranz, das er auf einem Müllhaufen fand. Zeitler machte daraus eine Collage. Diese ist ebenso wie seine Schwarz-Weiß-Fotos in der Ausstellung zu betrachten.

Zeitler : Ostpresse war spannend in der Zeit

Ebenfalls interessant sind die Zeitungen aus Ost und West aus der Zeit vom 6. bis 12. November, die Horst Zeitler aufgehoben hat und in der Ausstellung zeigt. „Die Ostpresse war spannend in dieser Zeit“, sagt Zeitler. Vor allem über die im Wortlaut abgedruckten Reden wunderten sich die Westberliner. Begeistert wurden aber auch witzige Fotoideen, kurze Nachrichten und Zitate registriert, die die Zeitgeschichte widerspiegeln. Das Gefühl von 1989 wird hochgespült, wenn man darin blättert.

Ambrosius : Menschen driften wieder auseinander

Damals gab es viel Euphorie. Dieter Ambrosius beobachtet jedoch, dass die Menschen heute wieder auseinanderdriften. Das bekümmert ihn. „Da gibt’s noch was zu tun“, sagt er und hofft, dass Kunst die Menschen verbinden könne. Er und Zeitler überlegen, eine der nächsten Ausstellungen des „Lichtenrader Kunstfensters“, zu dem 50 Hobbykünstler gehören, auch im Luckenwalder Kreishaus zu zeigen. Möglich, dass auf diesem Wege etwas zusammenwächst.

Die Ausstellung Lichtenrader Frühling 1990 ist bis zum 27. April wochentags zu den Sprechzeiten im SPD-Bürgerbüro, John-Locke-Straße 19, in Lichtenrade zu sehen.

Von Jutta Brekeller