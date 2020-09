Blankenfelde-Mahlow

Stadt-Land-spielt – in diesem Jahr allerdings zu Hause. Unter diesem Motto hält die Gemeindebibliothek in Blankenfelde-Mahlow mehr als 40 nagelneue Spiele für Groß und Klein bereit. Am Wochenende 12./13. September kann nach der Devise „Mini SLS analog + digital“ gespielt werden. Wegen Corona findet das Spielwochenende in diesem Jahr zu Hause statt. Mit Freunden, Mama, Papa und den Geschwistern. Für die alljährlich stattfindende beliebte bunte Brettspielwiese unter dem Dach der Initiative „Stadt-Land-Spielt“ hält die Gemeindebibliothek 40 nagelneue Spiele für Groß und Klein bereit. Das geht vom Dragon Market, bei dem sich die Spieler als Boten auf einem schwimmenden Markt bewegen und dabei Geschenke einsammeln, über viele andere Spiele bis zu „Harry Potter Wizarding World“. Bei diesem Spiel müssen ausliegende Würfel in Symbole und Zaubersprüche verwandelt werden, die den Sieger seinem Ziel entgegenbringen.

Stadt-Land spielt online

Wer sich nicht sicher ist, ob ein bestimmtes Spiel für Freunde oder im Familienrund auf Zuneigung stößt, der kann am 12. und 13. September live bei https://stadt-land-spielt.de zusehen, wenn die entsprechenden Spiele dort vorgestellt und gespielt werden. Fragen sind im Chat möglich, die von den begeisterten Spielern direkt beantwortet werden.

„Stadt-Land-Spielt!" ist ein Projekt zur Förderung von Gesellschaftsspielen. Bei „Stadt-Land-Spielt!" wird jährlich ein ganzes Wochenende in Deutschland und Österreich und in der Schweiz dem Spielen gewidmet. Ob Brettspiel, Kartenspiel oder Würfelspiel – Besucher aller Altersklassen kommen im Normalfall an einer Vielzahl von Standorten in Deutschland und Österreich und in der Schweiz zusammen, um gemeinsam einen spielerischen Tag zu verbringen. In diesem Jahr, coronabedingt, gibt es nur wenige Veranstaltungen. Stattdessen können die Spiele an über 40 Orten für zu Hause ausgeliehen werden – auch in Blankenfelde-Mahlow.

Info: Vor Ort aussuchen, anfassen, ausleihen oder über die Website https://blankenfelde-mahlow.bibliotheca-open.de stöbern und vormerken. Stadt-Land-Spielt mini analog/digital – direkt reinschauen https://stadt-land-spielt.de und spielen. Ansprechpartnerin für die Initiative Stadt-Land-Spielt ist Frau Strack und unter 03379/70 00 70 in der Mahlower Zweigstelle der Gemeindebibliothek.

Von Udo Böhlefeld