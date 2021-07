Mahlow

Autofahrer müssen sich wegen des Baus der Dresdner Bahn in Mahlow nicht nur innerorts auf große Behinderungen einstellen. Auch auf der L 76, der vierspurigen, autobahnähnlichen Straße im Norden der Gemeinde, müssen immer wieder Behinderungen in Kauf genommen werden. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Landesstraße.

Während der Bauarbeiten im Brückenbereich sollten Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen, weil die Schnellstraße auf beiden Seiten auf jeweils eine Spur reduziert worden ist. In Richtung Schönefeld kommt es dabei schnell zu Rückstaus, wenn die Zahl der Lkws, die auf die B 96 in Richtung Zossen abbiegen wollen, zu groß ist. Ist erst die Abbiegespur mit Lkws voll, kommen auch Autofahrer, die in Richtung Schönefeld wollen, nicht weiter.

Kurzzeitige Vollsperrungen im Oktober nötig

Weniger stark bemerkbar macht sich die Reduzierung auf eine Fahrbahn auf der Gegenseite. In Richtung Teltow/Potsdam fließt der Verkehr zwar langsamer, immerhin fließt er aber noch. Die Baumaßnahmen an der Eisenbahnbrücke über die L 76 mit der Reduzierung auf eine Fahrspur dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember. „ Zum Einhub der neuen Brücke wird außerdem eine kurzzeitige Vollsperrung nötig sein. Das erfolgt voraussichtlich in der 40. und 41. Kalenderwoche im Oktober 2021“, teilte das Baubüro der Dresdner Bahn auf Anfrage mit.

Insgesamt wird die Bauzeit bis 2023 andauern. Auch 2023 ist mit zeitweisen Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen, insbesondere während der Arbeiten an den Widerlagern und Mittelpfeilern des Überbaus. Dabei kommt es wieder zu einer einspurigen Verkehrsführung sowie zusätzlichen Sperrungen.

Keine Alternativen zur einspurigen Verkehrsführung

Alternativlösungen, wie das Verschwenken des Fahrstreifens auf die andere Richtungsfahrbahn wurden geprüft. „Sie sind jedoch mit dem Bauablauf nicht zu vereinbaren und hätte zu erhöhten Sperrzeiten geführt. Bei dieser Verkehrsregelung wäre zudem ebenfalls die Reduzierung auf eine Spur erforderlich gewesen“, so das Baubüro.

Zurzeit fahren auf dieser Trasse lediglich S-Bahnen der Linie S2 und im nördlichen Abschnitt Güterzüge im Dieselverkehr. Eine gemeinsame Nutzung der Strecke für S-Bahnen und moderne elektrische Züge des Regional- und Fernverkehrs ist nicht möglich, da unterschiedliche Stromnetze verwendet werden: Die S-Bahn fährt mit Gleichstrom, die Deutsche Bahn mit Wechselstrom. Daher werden die S-Bahn-Gleise verlegt und zwei neue, mit Oberleitung überspannte Gleise gebaut.

Von Udo Böhlefeld