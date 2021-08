Dahlewitz

Die grundhafte Sanierung der Landesstraße L 40/Bahnhofstraße im Bereich der Ortsdurchfahrt Dahlewitz ist beschlossene Sache. Sie beginnt am Montag, den 23. August. Gebaut wird im ersten Bauabschnitt vom Glasowbach an der Ortsteilgrenze zu Blankenfelde bis zur Kreuzung L 40/Wiesen- und Waldstraße.

Vollsperrung während der ganzen Bauzeit

Geplant sind der grundhafte Ausbau der Fahrbahn, die Neuverlegung der Regenwasserkanalisation und der Bau einer Sedimentationsanlage als Reinigungskomponente vor der Ableitung in den Glasowbach. Im Bereich der Kreuzung wird eine archäologische Untersuchung durchgeführt. Die Baulänge dieses Abschnitts beträgt 260 Meter. Außerdem ist vorgesehen, die Fahrbahn zwischen dem Glasowbach und dem Kreisverkehr in Blankenfelde (Jühnsdorfer Weg/Erich-Klausener-Straße) auf einer Länge von 170 Metern zu erneuern.

Während der gesamten Bauzeit bis Ende November wird die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird aus westlicher Richtung über die L 792 (Berliner Damm) nach Mahlow zur L 76 und über die B 96 geführt. Aus östlicher Richtung verläuft der Umleitungsverkehr in umgekehrter Richtung. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) mitteilt, werden die Anwohnerinnen und Anwohner über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informiert.

Zusammenarbeit liegt auf Eis

Noch am Mittwochmorgen hatte sich die Fraktion Bündnis 90/Grüne aus der Gemeinde zu einem Ortstermin an der L 40 getroffen, um sich über den möglichen Beginn der Arbeiten informieren zu lassen. Wo denn die Probleme liegen, wollten die Grünen wissen, die sich zuletzt zwischen der Gemeinde und dem Landesbetrieb soweit hochgeschaukelt hatten, dass Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) in der MAZ über den Alleingang des Landesbetriebes klagte. Der grundhafte, sichere und nachhaltige Ausbau der L 40 sei nur in enger Zusammenarbeit möglich, betonte er.

Seitdem liegt die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und LS endgültig auf Eis und wird wohl nur noch über die jeweiligen Anwälte geführt. Mehrfache Nachfragen der MAZ, ob es denn noch einmal zu Gesprächen über die strittigen Punkte zwischen Gemeinde und Landesbetrieb gegeben habe, blieben in dem fraglichen Punkt unbeantwortet. Beim gemeinsamen Ausbau der Straße muss die Gemeinde die Kosten für Rad- und Gehwege und für die Straßenbeleuchtung tragen.

Vertragsverhandlungen scheiterten

Auf Landesebene will sich nun der Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Grüne Thomas von Gizycki noch einmal dafür einsetzen, dass die Kontrahenten wieder an einen Tisch kommen. Aktuell weiß nämlich noch niemand so recht, wo die Querelen überhaupt ihre Ursache haben. Bürgermeister Schwuchow hatte in der MAZ auf Vorleistungen der Gemeinde verwiesen. So sei eine Regenwasserableitungsanlage bereits errichtet worden. Die Gemeinde habe Grundstücke für den Neubau des gemeinsamen Geh- und Radweges erworben. Dennoch scheiterten die Vertragsverhandlungen bis zuletzt.

Von Udo Böhlefeld