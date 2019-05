Blankenfelde-Mahlow Streit in Gemeindevertretung - Abgeordnete sollen Schadensersatz zahlen Der Bürgermeister und eine Abgeordnete fordern Schadensersatz von drei Gemeindevertretern. Die wehren sich erfolgreich, doch ein alter Streit bricht wieder aus.

In der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlows ging es am Donnerstag hoch her. Hier zu sehen: Das Gebäude des Bürgermeisterbüros. Quelle: Jonas Nayda