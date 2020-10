Rangsdorf

Der Stromausfall in Rangsdorf und Umgebung am Donnerstagnachmittag ist durch Bauarbeiten verursacht worden. Nach Auskunft von des Stromnetzbetreibers Edis am Freitagmorgen hatte eine Baufirma bei Arbeiten für einen Trinkwasseranschluss in der Clara-Zetkin-Straße in Rangsdorf ein unterirdisches Mittelspannungskabel beschädigt. dadurch seien 27 Trafostationen spannungslos geworden, berichtete Edis-Pressesprecher Horst Jordan auf MAZ-Anfrage.

Betroffen waren neben Rangsdorf auch Teile von Dahlewitz und die beiden Autobahn-Raststätten Fichtenplan Nord und Süd an der A 10, dem südlichen Berliner Ring. Dort mussten die Gaststätten und Tankstellen während des Stromsausfalls geschlossen werden.

Durch Umschalten gelang es den Technikern des Netzbetreibers, Schritt für Schritt alle Kunden wieder mit Strom zu versorgen, die letzten waren nach Auskunft von Edis um 17.39 Uhr wieder am Netz.

Folgeschaden in Schaltanlage in Brusendorf

Außerdem kam es durch die Beschädigung des Kabels zu einem Folgeschaden in einer Schaltanlage im Mittenwalder Ortsteil Brusendorf. davon waren 15 weitere Trafostationen betroffen. Auch dort konnten Techniker von Edis den Schaden schnell wieder reparieren und die Stromkunden wieder ans Netz anschließen

. Die finalen Reparaturarbeiten des Schadens in der Rangsdorfer Clara-Zetkin-Straße konnte Edis am Freitag gegen 9.30 Uhr abschließen. In der Schaltanlage in Brusendorf ist nun ein kompletter Anlagenteil auszutauschen, dies geschehe so schnell wie möglich. Die Stromversorgung dieser Region sei weiterhin durch Umschaltmaßnahmen vollständig gesichert, so Horst Jordan

Weiterer Stromausfall am Tropical Islands

Ebenfalls durch Tiefbauarbeiten einer Drittfirma, die nicht im Auftrag von E.DIS arbeitete, wurde am Donnerstag um 17.01 Uhr ein Edis-Stromkabel im Bereich von Tropical Island beschädigt, auch hier kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Auch in diesem Fall organisierten die Edis-Einsatzkräfte umgehend die Reparatur der Stromversorgung.

Von Carsten Schäfer