Blankenfelde-Mahlow

Ein Bahnhalt am Berliner Außenring in Blankenfelde-Mahlow ist machbar und sinnvoll. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie, die die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow in Auftrag gegeben hat.

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt stellten Stephan Wilhelm von der BahnStadt GbR und Michael Wagner von Spreeplan Verkehr die Ergebnisse ihrer Machbarkeitsstudie vor. Der Haltepunkt soll neue und schnelle Direktverbindungen in die Landeshauptstadt Potsdam, nach Ludwigsfelde und ins benachbarte Mittelzentrum Königs Wusterhausen und weiter zum BER ermöglichen.

Außenring führt durch die Gemeinde

Schon heute führt der Berliner Außenring mitten durch die Gemeinde, doch ein Haltepunkt für die Regionalbahn 22 fehlt bislang. Um nach Ludwigsfelde, Potsdam oder Königs Wusterhausen zu kommen, müssen Bahnfahrer zunächst zum Berliner Südkreuz fahren, um anschließend mit einem weiteren Zug wieder den Weg ins südliche Umland anzutreten. Ein Haltepunkt könnte eine erhebliche Zeitersparnis für Pendler von bis zu 90 Prozent etwa zum BER mit sich bringen. Eine Verknüpfung mit der S-Bahn könnte darüber hinaus zahlreiche Pendler dazu bewegen, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.

Die geprüften Standorte für einen BAR-Bahnhof in Blankenfelde-Mahlow Quelle: Agentur BahnStadt GbR

Die Planer haben insgesamt drei mögliche Standorte für einen BAR-Bahnhof untersucht, zwei kamen in die engere Wahl: Ideale Umsteigemöglichkeiten böte ein Bahnhalt direkt im Kreuzungsbereich des Außenrings mit der S-Bahn (Variante A). Hier rechnen die Planer mit über 5000 Umsteigegästen täglich, mehr als 600 davon Neukunden.

Fahrplanstudie soll Klarheit bringen

Dennoch muss geprüft werden, ob ein zusätzlicher Halt in den Betriebsablauf der S-Bahn passt. Das gilt insbesondere, wenn die S2 bis Rangsdorf verlängert wird. Eine Fahrplanstudie der DB Netz hierzu ist in Auftrag gegeben, ihre Ergebnisse werden im dritten Quartal erwartet. Doch auch ohne Verknüpfung mit der S-Bahn schätzen die Planer annähernd 2500 Aus- und Einstiegsvorgänge täglich bei dieser Variante.

Alternativ zu diesem „Kreuzungsbahnhof“ haben sich die Planer mit einem Standort westlich des Berliner Damms beschäftigt (Variante B). Hier würden lediglich die Regionalbahnen in Richtung Ludwigsfelde/Potsdam und Königs Wusterhausen/BER in der Gegenrichtung halten. Auch für den Fall rechnen die Planer mit über 2000 Ein- und Ausstiegsvorgängen sowie 225 Neukunden. „Beide Varianten sind wirtschaftlich“, so Stephan Wilhelm. Beide seien aus Planer-Sicht zu empfehlen.

Entscheidung nicht vor Jahresende

Bis zu einer endgültigen Bewertung wird es jedoch noch dauern: Frühestens im letzten Quartal werden die Ergebnisse der Fahrplanuntersuchungen der DB Netz in die Gesamtbetrachtungen eingeflossen sein. Erst dann ist eine Grundsatzentscheidung möglich, erst dann ist die Weiterentwicklung mit Bau- und Finanzierungskonzepten, Bebauungsplänen und Verhandlungen aller Beteiligten möglich. Dazu müssen dann neben der Gemeinde der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, die Deutsche Bahn und das Land Brandenburg Einigkeit herstellen. Die Kosten schätzen die Planer je nach Lösung zwischen 4 und knapp 10 Millionen Euro. Die Neuanlage von Bahnhaltepunkten sowie die Neugestaltung von Verkehrsverknüpfungsanlagen in Bahnhofsumfeldern kann aber aus Bundes- und Landesmitteln gefördert werden.

Gegen die letzte der drei Möglichkeiten, die Variante C in der Nähe der B96, sprach im Übrigen schnell Vieles: So prognostiziert Spreepark Verkehr für diesen Standort noch nicht einmal 1500 Ein- und Umsteigevorgänge täglich. Große Teile von Grund und Boden sind im Privatbesitz. Und nicht zuletzt schloss auch der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg den Standort aus, da hier die Bahnsteige im hochbelasteten Streckenabschnitt Berlin-Südkreuz – BER mit dichter Zugbelegung durch Flughafen Expreß (FEX) und IC lägen. Zusätzliche Zughaltezeiten und erforderliche Gegengleisbelegungen seien fahrplantechnisch nicht darstellbar. Die Machbarkeitsstudie ist unter www.blankenfelde-mahlow.de/verkehrsplanung einzusehen.

Von Udo Böhlefeld