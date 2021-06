Blankenfelde-Mahlow

Ein ähnlicher Antrag von Bündnis 90/Grüne für ein umfassendes Radverkehrskonzept war vor wenigen Wochen nach an einer Mehrheit in der Gemeindevertretung gescheitert. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde behandle das Thema bereits war der Grund für die Ablehnung. Nun soll das Klimaschutzkonzept aktualisiert werden, dazu gehört auch eine umfassende Verbesserung der Radverkehrsbedingungen.

Fahrradfreundliche Gemeinde

Eine umfassende Studie hat das Gemeindeplanungsamt deshalb nun im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt vorgeschlagen. Der Radverkehr soll in Blankenfelde-Mahlow an Attraktivität gewinnen und als bevorzugtes innerörtliches Verkehrsmittel etabliert werden. Auch die Entwicklung von Schnellradwegverbindungen in Richtung Potsdam und Berlin sollen dabei berücksichtigt werden.

Die Studie unter der Überschrift „Fahrradfreundliche Gemeinde Blankenfelde-Mahlow“ soll zeigen, wie das Fahrrad als innerörtliches Verkehrsmittel erster Wahl etabliert werden kann. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die verfügbare Verkehrsflächen begrenzt sind. Die Verwaltung: „Die Schaffung zusätzlicher regelkonformer Radwege ist im Regelfall nicht möglich. Folglich muss in der Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinaus ein gemeinsames Miteinander von Fahrrad- und Autoverkehr organisiert werden.“

80 Zentimeter für 2 Richtungen

Durch das Votum des Ausschusses kann die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes noch in die Haushaltsplanung für das kommende Jahr einfließen. Voraussetzung ist natürlich, auch die Gemeindevertretung stimmt der entsprechenden Aktualisierung zu. Defizite in der Radwegeplanung in Blankenfelde-Mahlow zeigen sich nicht allein in den seit Jahren geforderten und noch nicht existierenden Radwegen Dahlewitz – Glasow oder Dahlewitz – Rolls-Royce – Rangsdorf. Auch bei Neuanlagen wie etwa am Karl-Marx-Platz wird der Radverkehr – und auch das Befahren mit Rollstuhl – nicht ausreichend berücksichtigt. Ein gerade mal 80 Zentimeter breiter Streifen auf einem kombinierten Geh- und Radweg ist hier für den Zweirichtungsverkehr vorgesehen. Er führt direkt in eine Parkbucht. Fast genau so sieht es in der Richard-Wagner-Chaussee aus, die dominierende Zuwegung im südlichen Musikerviertel für hunderte Wohneinheiten.

Von Udo Böhlefeld