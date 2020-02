Verein sucht Tagesmütter

Blankenfelde-Mahlow

Der Verein Happy Kids in Blankenfelde-Mahlow sucht Tagesmütter und Tagesväter. Die Zahl der Kindertagespflegestellen in der Gemeinde ist in den letzten fünf Jahren stark zurückgegangen. Mit seiner Initiative möchte der Verein nun neue Pflegestellen hinzugewinnen.

Individuellere Betreuung

Kindertagespflege ist per Gesetz ein zentraler Baustein bei der Kindertagesbetreuung. In vielen Kommunen, in denen Entwicklung und Ausbau von Kindertagesstätten mit dem Zuwachs an Kindern nicht Schritt halten, sind die Tagesmütter oft Rettung in letzter Not, obwohl sie eigentlich ein gleichrangiges Betreuungsangebot sind. Dagmar Wirtz vom Verein Happy Kids aus Blankenfelde-Mahlow sieht aber noch mehr in den Pflegeeinrichtungen als nur den Ersatz für fehlende Plätze in Kindertagesstätten. „Wir sind in der Lage, viel individueller auf die jeweilige Situation zu reagieren, als Kitas das können“, sagt Wirtz. In Kinder-Tagespflegestellen liegt der Betreuungsschlüssel zwar wie in der Krippe bei 1:5, eine Tagespflegeeinrichtung besteht jedoch in der Regel aus fünf Kindern.

15 Plätze weniger

Obwohl der Verein Happy Kids in Blankenfelde-Mahlow auf derzeit 18 Tagespflegestellen verweisen kann, möchte der Verein neue Interessentinnen zum Aufbau einer Tagespflege hinzugewinnen. Einerseits habe es vor fünf Jahren noch über 30 derartige Einrichtungen mit insgesamt rund 150 Kindern in der Gemeinde gegeben. Andererseits wisse man von mindestens drei Tagesmüttern, die in Kürze aufhören wollen. Das sind dann wieder 15 Plätze weniger.

Kreisweit liegt die Zahl der Kindertagespflegestellen zurzeit bei 77 Einrichtungen. Blankenfelde-Mahlow liegt mit seinen 18 Einrichtungen an der Spitze, gefolgt von Ludwigsfelde (14) und Luckenwalde (12).

Fast überall im Speckgürtel finden neu Zugezogene selten auf Anhieb einen Kita-Platz. In Ludwigsfelde etwa fehlen zurzeit rund 300 Kita-Plätze, andernorts sieht es kaum besser aus. Denn die Kita-Planungen gehen zumeist vom aktuellen Ist-Zustand aus. Ist die Kindertagesstätte dann endlich fertig, hat die Zahl der Neubürger schon häufig längst wieder zugenommen. Der Prozess aus „Planen-Bauen-Erzieher einstellen“ beginnt dann noch einmal von vorn.

Verein hilft bei Fragen

Der Bedarf an Kinder-Tagespflegestellen im Speckgürtel nimmt aber nicht allein zu, weil Kita-Plätze fehlen. Individuellere Betreuung und familiäre Strukturen sind ein deutlicher Vorteil gegenüber Kitas mit hundert und mehr Kindern. Überdies: Kindertagesstätten haben häufig Personalsorgen.

Die künftigen Tagesmütter in Blankenfelde-Mahlow müssen zwar auch zunächst eine Qualifizierung absolvieren und zweimal jährlich an einer Fortbildung teilnehmen, aber wenn das Jugendamt die Erlaubnis zum Betrieb der Tagespflege erteilt hat, gilt die für die nächsten fünf Jahre. Bei Fragen zur Einrichtung einer Pflegestelle und Qualifizierung ist der Verein Happy Kids gerne behilflich.

Weitere Informationen per Mail: happy.kids.ev@web.de oder via Telefon: 0178/538 63 02

Von Udo Böhlefeld