Rangsdorf/Dahlewitz

Einen im öffentlichen Raum abgestellten Audi RS6-Avant entwendeten Autodiebe in Rangsdorf in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Ein Skoda Kodiak wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag aus einem Carport in Dahlewitz gestohlen. Der Sachschaden beträgt im ersten Fall circa 130.000 Euro, im zweiten 46.000 Euro. Beide Fahrzeug wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kripo ermittelt.

Ludwigsfelde: 82-jähriger Frau zwei Handtaschen geraubt

Eine unbekannte männliche Person hat am Samstagnachmittag in Ludwigsfelde auf dem Verbindungsweg zwischen der Rosa-Luxemburg-Straße und der Salvador-Allende-Straße eine 82–jährige Frau, die an einem Rollator ging, überfallen und zwei Handtaschen mit Inhalt gestohlen. Dabei kam die Geschädigte zu Fall und verletzte sich an beiden Knien. Vorsorglich wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der Kriminaldauerdienst hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Ludwigsfelde: Junger Multivan-Fahrer hat 1,69 Promille intus

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in Ludwigsfelde ein 22–jähriger Fahrer eines VW Multivan angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem den PKW mit einem Atemalkoholgehalt von 1,69 Promille führte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Blankenfelde: Schmuck und Whisky aus Doppelhaushälfte gestohlen

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines 76–Jährigen aus Blankenfelde, um in dessen Doppelhaushälfte einzubrechen. Hierbei haben sich die Täter über den Keller Zutritt zur Wohnung verschafft und dort alle Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck und eine Whisky-Sammlung im Wert von circa 10.000 Euro gestohlen. Ein Kriminaltechniker wurde zur Spurensicherung eingesetzt.

Von MAZonline