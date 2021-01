Mahlow

Es gibt Momente, da kippt die Stimmung. Dann wird Saskia laut und impulsiv, manchmal sogar aggressiv. „Sie macht das nicht absichtlich“ sagt ihre Mutter. Aber gerade dann sei es wichtig, sie aufzufangen, ihr Halt zu geben. Vor mehr als drei Jahren wurde bei der heute 12-Jährigen eine seelische Behinderung diagnostiziert. Ihre Tochter brauche eine auf sie abgestimmte Förderung, sagt Patrizia Berkholz. Und genau die sieht sie gerade gefährdet.

Im Sommer soll Saskia, die mit ihren Eltern und der kleinen Schwester in Mahlow lebt, in die Oberschule kommen. Die Evangelische Schule in Kleinmachnow will sie aufnehmen – allerdings braucht sie dafür eine Schulbegleiterin. Saskia hat das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, besser bekannt als ADHS. Hinzu kommt eine Reihe von anderen Diagnosen: Zwangs- und Schlafstörungen etwa, außerdem kann Saskia manchmal ihre Emotionen nicht kontrollieren.

Anzeige

Jugendamt verschob die Termine

Vor dem Schulwechsel steht noch ein wichtiger Termin an: das Hilfeplangespräch. Wie Patrizia Berkholz erklärt, geht es dabei um die Förderungen des Jugendamts. Genauer: „Das ist die Grundlage für die Hilfe“, so Berkholz. Alle sechs Monate soll es dabei um Saskias Befinden und ihre Zukunft gehen. Dazu kommen alle wichtigen Akteure zusammen: Eltern, Schule, Begleiter, Jugendamt.

Doch das letzte Hilfeplangespräch fand im November 2019 statt. Seitdem hat das zuständige Jugendamt des Landkreises Teltow-Fläming das Gespräch immer wieder verschoben. Ein Umstand, der für Patrizia Berkholz schwer begreiflich ist. „Das Gespräch ist dringend notwendig“, sagt sie. Einerseits, weil der Schulwechsel auch einen anderen Förderbedarf bedeutet. Andererseits, weil Saskias jetzige Schulbegleiterin aufhört – und die neue Helferin noch eingearbeitet werden muss.

Corona-Pandemie mittlerweile nicht neu

Anfangs hatte Patrizia Berkholz noch Verständnis, dass das Gespräch im Zuge der Corona-Pandemie verschoben wurde. Doch dass auch Folgetermine abgesagt wurden und es keine Online-Gespräche gab, ist für sie unbegreiflich. „Die Pandemie ist doch nichts Neues mehr“, sagt sie. Vor wenigen Tagen dann der Schock: Sie erfuhr, dass das Jugendamt andere Hilfeplangespräche durchführte. „Ich bin fassungslos“, sagte sie da der MAZ.

Saskia und ihre Einzelfallhelferin Anna Chudoba sind ein eingespieltes Team. Quelle: Privat

Nicht nur das: Bei dem zuletzt anvisierten Termin im Januar habe man ihr mitgeteilt, dass sie noch Dokumente nachreichen müsse. „Wieso kommen die jetzt erst drauf, dass Dinge fehlen?“, fragt sie. Sie hat die Vermutung, dass Saskias Akte viel zu wenig beachtet wurde.

Jugendamt reagiert auf die Vorwürfe

Auf die Vorwürfe angesprochen, verweist das Jugendamt auf „Bearbeiterwechsel“ und die Umstände der Pandemie. „Wahrscheinlich“ sei auch deshalb der Termin Mitte Januar verschoben worden. Was die digitale Kommunikation betreffe, habe man zunächst technische und datenschutzrechtliche Probleme lösen müssen. Das Amt habe der Familie jedoch schriftlich mitgeteilt, dass die gewährte Hilfe weiter geleistet werde – zuletzt bis Ende Januar 2021.

Lesen Sie auch: So geht es einer jungen Frau mit Down-Syndrom in der Corona-Pandemie

Dazwischen habe es immer wieder Schriftverkehr gegeben. Dabei sei offensichtlich geworden, dass „möglicherweise unterschiedliche Bewertungen der Situation vorliegen“. Dem Amt sei bewusst, dass das Verschieben für die Familie „ärgerlich“ sei und das Planen erschwere. Allerdings sie auch der Behörde in Zeiten der Pandemie Grenzen gesetzt.

Wie geht es mit den Hilfen weiter?

Für Patrizia Berkholz ist das unbegreiflich. Sie versteht nicht, warum es zu anderen Gesprächen kam – und warum ihr so viele Informationen fehlten. „Man kann doch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, ich laufe gegen eine Wand“. Denn noch eine Sache bereitet ihre Sorgen: Das Amt teilte ihr mit, dass im aktuellen Distanzunterricht auch andere Regelungen gelten – und dass die Förderung für Saskia auf drei Stunden pro Tag gekürzt werde.

Der Grund: Die Schülerin werde nun zu Hause unterrichtet – und die Aufsichtspflicht liege dort bei den Eltern. Patrizia Berkholz ist geschockt: „Die Schule findet doch weiter statt“, sagt sie. „Nur eben zu Hause“. Das Ehepaar ist berufstätig, hat noch ein weiteres Kind. Und die 12-Jährige braucht eine intensive Betreuung.

Klare Bezugsperson statt ständig Computer

Das bestätigt auch Anna Chudoba, die Schulbegleiterin. „Saskia ist ein sehr aufgewecktes und wissbegieriges Kind“, sagt sie im Telefonat mit der MAZ. „Aber auch sehr schnell abgelenkt und unkonzentriert“. Die beiden erledigen Saskias Hausaufgaben, spielen Brettspiele, machen Spaziergänge. Dass die Hilfen nun gekürzt werden sollen, habe auch sie mitbekommen, sagt Chudoba. Und ist besorgt: „Digitale Medien nehmen Saskia sehr ein“, sagt sie. Sie brauche eine klare Bezugsperson, die sich mit ihr beschäftige. Bei einer Kürzung wäre das nicht immer gegeben. „Da wird gar nicht gefragt, welches Kind welche Hilfe benötigt.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bezüglich der Hilfen gab das Jugendamt gegenüber der MAZ keine Stellung ab, verwies jedoch darauf, dass bestimmte Leistungen von der „persönlichen Anwesenheit Betroffener“ abhängig seien – und somit nicht im Elternhaus erbracht werden könnten.

Hilfeplangespräch nun angesetzt

Mittlerweile hat sich jedoch etwas getan: Für den 28. Januar ist ein erneutes Hilfeplangespräch angesetzt. Patrizia Berkholz vermutet, dass die MAZ-Recherchen ein Grund dafür sein könnten. Sie sei inzwischen sogar auch telefonisch vom Jugendamtsleiter kontaktiert worden. Berkholz betont, dass sie dem Amt nichts Böses wolle. Sie sei sogar bereit, einen Neuanfang zu starten. Doch dafür müsse zunächst einmal das Vertrauen wieder hergestellt werden. Und Saskia weiterhin im vollen Umfang gefördert werden. „Damit sich ihr Zustand in der Pandemie nicht noch weiter verschlechtert“, sagt Berkholz.

Von Johanna Apel