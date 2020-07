Dahmeland-Fläming

Auf einigen Bahnstrecken in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald wird in den kommenden Tagen weiterhin gebaut. Dadurch ergeben sich folgende Beeinträchtigungen im Regionalverkehr und bei der S-Bahn:

S-Bahn S 2

Bei der S 2 gibt es noch bis zum 20. Juli veränderte Fahrzeiten zwischen Blankenfelde und Attilastraße, weil die Bahn wegen Bauarbeiten in Marienfelde nur eingleisig verkehrt.

Anzeige

S-Bahn S 46

Die S 46 verkehrt noch bis 27. Juli, 1.30 Uhr, von Königs Wusterhausen nach Treptower Park und fährt von dort aus als S 42 weiter auf den S-Bahn-Ring. Grund ist die Sperrung des S-Bahn-Abschnitts von Baumschulenweg bis Neukölln, die noch bis zum 4. September andauern wird. Von und nach Plänterwald verkehren Ersatzbusse in Richtung Neukölln.

Weitere MAZ+ Artikel

Regionalexpress RE 2

Beim RE 2 ändern sich zwischen 20. Juli und 2. August die Ankunftszeiten einzelner, aus Cottbus kommender Züge an den Berliner Bahnhöfen. Grund sind Gleisbauarbeiten. Noch bis 24. Juli beginnt der RE 2, der normalerweise um 5.02 Uhr in Lübbenau Richtung Cottbus abfährt, bereits in Lübben, um den Anschluss an die RB 24 aus Königs Wusterhausen zu gewährleisten.

Regionalexpress RE 7

Der RE 7 entfällt am 14. Juli von 0.00 bis 0.30 Uhr zwischen Berlin-Friedrichstraße und Ostkreuz. Grund sind Bauarbeiten auf der Stadtbahn.

Regionalbahn RB 24

Bei der RB 24 gibt es noch bis 25. Juli Schienenersatzverkehr zwischen Lübben/ Lübbenau und Calau. Ursache sind Gleisarbeiten. In der Nacht 11./12. Juli von 21.45 bis 5 Uhr beginnt der Zug, der planmäßig um 4.53 Uhr in Berlin-Lichtenberg abfahren würde, erst am Ostkreuz (Abfahrt 4.58 Uhr).

Von MAZonline