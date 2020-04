Vom Putztuch zu hygienischer Schutzkleidung

Blankenfelde-Mahlow

Die Mechanische Weberei Altstadt – kurz Mewa – im Ortsteil Groß Kienitz von Blankenfelde-Mahlow gelegen, hat sich dem verschrieben, was den Menschen am nächsten und was gerade in Corona-Zeiten nicht zu vernachlässigen ist. Das Unternehmen kümmert sich um hygienisch einwandfreie Berufskleidung.

Versorgung mit hygienischer Schutz- und Berufskleidung

Hygiene, Sauberkeit und mikrobiologische Sicherheit sind in der aktuellen Situation wichtiger denn je: Lebensmittelindustrie und -handel, Gesundheitswesen und viele andere versorgungsrelevante Branchen sind darauf angewiesen, hygienisch einwandfreie Berufskleidung zu erhalten. Wer an der Supermarktkasse sitzt oder an der Bäckertheke arbeitet, dem gebührt in diesen Zeiten besonderer Respekt. Denn während andere ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen, sind die Mitarbeiter eines großen Teils der versorgungsrelevanten Branchen nach wie vor täglich im Kontakt mit vielen Menschen. Ohne den Service eines Textildienstleisters wie Mewa hätten all die Beschäftigten von heute auf morgen keine frische Berufskleidung mehr. „Durch die Versorgung mit hygienischer Schutz- und Berufskleidung tragen wir dazu bei, dass diese Menschen ihre Arbeit machen können“, erklärt Carsten Baumgarten, Geschäftsführer Kundenservice & Distribution am Standort Groß Kienitz.

Anzeige

170 Mitarbeiter für 6.000 Vertragskunden

Mewa bringt und holt die Kleidung und übernimmt die Pflege von A bis Z. Ausgestattet werden Unternehmen, die Verkehrsinfrastrukturen aufrechterhalten, bei der Feuerwehr oder in Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen wie Pflege, Pharmazie, ärztliche Praxen und Labore. Der Service umfasst das Bereitstellen, Bringen, Holen und Pflegen der Textilien sowie das Instandhalten und Ersetzen bei Verschleiß.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Gesellschaft ist tätig in den Produktbereichen Berufskleidung, Putztücher, Handtuchrollen und Fußmatten. Zusätzlich bietet Mewa ökologische Teilereiniger und Arbeitsschutzartikel an. In Groß Kienitz arbeiten fast 170 Mitarbeiter für 6.000 Vertragskunden in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. 160.000 Teile Berufskleidung werden im Monat bearbeitet, 1,5 Millionen Putztücher, 4.300 Matten und 510 Handtuchrollen.

Mit einer simplen wie einleuchtenden Idee begann die Firmengeschichte: Putztücher landen nicht mehr auf dem Müll, sondern kommen gereinigt zum Kunden zurück. Quelle: Mewa

Die Erfolgsgeschichte des Textildienstleisters begann 1908. Kaufmann Hermann Gebauer gründete die „Mechanische Weberei Altstadt GmbH“ in Ostritz-Altstadt bei Görlitz, Sachsen, mit 20 Mitarbeitern. Mit wachsender Produktivität in der Industrie stieg der Bedarf an Putztüchern. Nach Gebrauch landeten die schmutzigen Lappen im Müll. Doch Gebauer hatte die innovative Idee: Dreckige Putztücher werden nicht weggeworfen, sondern beim Kunden abgeholt, gewaschen und sauber wieder angeliefert. Dieses Prinzip hat sich bis heute bewährt und wurde auf Berufskleidung ausgeweitet. Seit 1967 auch in Berlin, Ende der 1990er Jahre am neuen Standort in Groß Kienitz.

Mikrobiologisch einwandfrei

Um beim Waschen getragener Kleidung Viren, Keime und andere schädliche Schmutzstoffe sicher zu entfernen, sind – nach Empfehlung des Robert Koch-Instituts – Waschtemperaturen zwischen 60 und 75 Grad nötig. Hohe Hygienestandards, hochtemperierte Waschverfahren und der routinemäßige Einsatz von Desinfektionsmitteln machen auch Viren wie Covid-19 vollständig unschädlich. „Unser Hygienemanagement gewährleistet, dass bei uns gewaschene Textilien mikrobiologisch einwandfrei sind“, sagt Dirk Schmidt, Geschäftsführer Produktion & Logistik in Groß Kienitz. „Jede Mechaniker-Latzhose verlässt unseren Betrieb ebenso mikrobiologisch einwandfrei wie der Kittel für den Lebensmittelproduzenten.“

Bei Einschränkungen gefährdet

Textile Dienstleister und Wäschereien wie Mewa zählen indes nicht zu den so genannten „Kritischen Infrastrukturen“. Sollte es für sie zu Einschränkungen kommen, ist die Versorgungskette gefährdet. Um uneingeschränkt lieferfähig zu bleiben, plädiert Baumgarten dafür aus, die Textildienstleistungen als systemrelevant anzuerkennen. „Nur mit einer bundesweiten Regelung können wir den Service bei Einschränkungen der Bewegungsfreiheit aufrechterhalten und zeitgerecht liefern.“ Er ergänzt: „Außerdem müssen unsere Betriebe ausreichend mit Wasch- und Desinfektionsmitteln versorgt werden. Ohne diese Hilfsmittel können wir nicht waschen.“

Lesen Sie auch:

Corona: Gesundheitswesen hat bei Hygiene-Großhändler Vorrang

Biokisten statt Hofladen

Neue Firmen bauen im Preußenpark

Von Udo Böhlefeld