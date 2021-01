Blankenfelde/Potsdam

Der tödliche Pumgun-Schuss in einem Container in Blankenfelde, für die Bernd S. im Dezember 2020 vom Landgericht Potsdam zu fünf Jahren Haft verurteilt worden ist, wird in den kommenden Monaten den Bundesgerichtshof ( BGH) beschäftigen.

Gegen das Urteil, bei dem das Gericht von einem Totschlag in einem minder schweren Fall ausging, haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Nebenkläger Revision eingelegt, teilte das Landgericht auf Nachfrage mit. Diese hatten in ihren Plädoyers deutlich höhere Strafen gefordert – die Staatsanwaltschaft zehn Jahre, die Anwälte des Bruders und der Ehefrau des Getöteten jeweils lebenslange Haft wegen Mordes.

BGH führt bei Revision keine weitere Beweisaufnahme durch

Der BGH wird das schriftliche Urteil, das in einigen Wochen vorliegen dürfte, lediglich auf Rechtsfehler überprüfen. Eine weitere Beweisaufnahme gibt es nicht.

Der 60-jährige S. war für schuldig befunden worden, im Januar 2020 einen Autohändler aus Berlin mit einem vorsätzlich abgegebenen Schuss tödlich im Gesicht verletzt zu haben. Beide Männer hatten mehrere Jahre lang geschäftlich miteinander zu tun.

Kauf eines Hähnchenwagens sollte das letzte Geschäft von Bernd S. und Serif G. sein

Nach Überzeugung der Richter sollte der Kauf eines Hähnchenwagens das letzte Geschäft zwischen Beiden sein. Dabei wollte S. das spätere Opfer durch das Vorhalten der Waffe zwingen, eine Verrechnung mit einer vermeintlich offenen Geldforderung anzuerkennen. Als das Opfer einen Schritt auf ihn zutrat und nach der Waffe griff, habe S. abgedrückt, so die Richter in der mündlichen Urteilsbegründung im Dezember.

Später habe S. den Leichnam verpackt und in seinen Keller gebracht. Am Folgetag hatte S. die Familie des Opfers mehrfach angelogen, erst einen weiteren Tag später stellte er sich der Polizei.

Von Ingmar Höfgen