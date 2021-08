Blankenfelde-Mahlow

Zu seinem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Donnerstag in Blankenfelde-Mahlow gekommen. Der 71-jährige Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die 12 Fahrgäste blieben unversehrt. Auf rund 35 000 Euro wird der entstandene Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen geschätzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Von MAZonline