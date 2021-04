Unfall: Radfahrer kollidiert mit Auto in Blankenfelde-Mahlow

Blankenfelde-Mahlow

Ein 63-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch den Radweg der Trebbiner Straße aus Richtung L 76 kommend. Gleichzeitig kam eine 61-Jährige mit einem Nissan aus der entgegengesetzten Richtung und wollte nach links in die Straße Am Bahnhof einbiegen. Hierbei übersah sie den Radfahrer, welcher die Straße Am Bahnhof gerade überquerte. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen, an den Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Von MAZonline