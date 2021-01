Blankenfelde

Schwer verletzt wurde am Dienstagnachmittag ein junger Radfahrer bei einem Unfall in Blankenfelde. Der 14-Jährige stieß mit einem Dacia zusammen. Der 28-jährige Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline