Verein VorOrtung sucht Schauspieler: Theaterprojekt beschäftigt sich mit Thema Glück

Ludwigsfelde

Die Theaterpädagoginnen Laura Söllner und Sharon On vom Ludwigsfelder Verein VorOrtung starten ein neues Projekt: Zusammen mit Schauspielenden aus der Region wollen sie sich dieses Mal dem Thema Glück nähern – und suchen dafür noch Mitstreiter.

„Ursprünglich wollten wir uns mit der Liebe beschäftigen“, sagt Sharon On. „Aber wenn man da in die Tiefe kommt, kommt man aus dem Kitsch nicht mehr raus.“ Schon vor etwa einem Jahr haben die Frauen angefangen, sich ein neues Thema zu überlegen. Bereits seit einigen Jahren starten sie regelmäßig Theaterprojekte in Ludwigsfelde, wegen Corona liegt das letzte allerdings schon zwei Jahre zurück. „Damals ging es um den Mauerfall – das Thema hatten wir ganz schnell“, erinnert sich On. 2019 – 30 Jahre nach dem Ereignis – habe auf der Hand gelegen, etwas dazu zu machen. „Dieses Mal war die Themenfindung viel schwieriger.“

Corona wirft Frage nach Glück auf

Durch Corona fingen die Frauen an, über Werte nachzudenken, die einem etwas bedeuten. „Urlaub, Familie, Körperkontakt – in den Lockdowns musste man viel abgeben“, sagt On. „Man lebte reduziert, hat Sachen verloren, die einen glücklich machen.“ Jetzt wollen die Künstlerinnen in ihrem Projekt herausfinden, welche Werte es sind, die Menschen verbinden. „Jeder ist doch auf der Suche nach dem Glück“, sagt On. „Wir wollen eine Auseinandersetzung damit anregen.“

Weil ihre Theaterprojekte von den Erfahrungen Einzelner abhängen, laden Söllner und On alle Interessierte ab 16 Jahren zunächst zur offenen Probe ein. Diese finden am 16. und 22. Juni von 17 bis 20 Uhr auf dem Gelände des Genshagener Gutshofs (Genshagener Dorfstraße 2, 14974) statt. Jeder kann mitmachen, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

„Endlich können wir wieder etwas machen“

Sharon On freut sich schon sehr auf die Proben. „Ich freue mich, generell wieder Theater machen zu dürfen und mit Menschen zusammen zu sein“, sagt sie. Die letzte Probe sei gut eineinhalb Jahre her, seitdem habe Corona alle Aktivitäten verhindert. „Endlich können wir wieder etwas machen.“

Neben dem Theaterprojekt dreht Regisseurin Franziska Hoffmann mit den Teilnehmern einen Film zum Thema Glück. Wer keine Lust auf Schauspielern hat, kann sich auch hier engagieren. Wir der Dokumentarfilm genau aussehen wird, erarbeitet Hoffmann mit den Teilnehmern. Es können Interviews werden, aber auch Videos von Glücksorten oder ähnliches.

Die Teilnahme an den Kunstprojekten ist kostenlos. Nach den offenen Proben geht es mit einem festen Kern weiter, der dann bis Ende August einmal in der Woche zusammenkommt. Anfang September wird das Ergebnis dann präsentiert. „Es soll eine Art Rundgang mit mehreren Instillationen auf dem Gutshof werden“, sagt On. Neben der Theater-Performance soll dann unter anderem auch der Film zu sehen sein.

Von Lisa Neugebauer