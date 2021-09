Dahlewitz

Am 24. und 25. September wird in Dahlewitz zu einem außergewöhnlichen Autorennen gestartet: Bei der E-Cannonball 2021 geht es nicht darum, wer als erster das Ziel in München erreicht. Bei der Vergleichsfahrt geht es in erster Linie um die Effizienz des vierrädrigen Untersatzes und eine ökonomische Fahrweise. Denn gefahren wird ausschließlich mit E-Fahrzeugen.

Fahrzeugshow vor dem Start

Auftakt ist am 24. September am Park Fermé des Van der Valk Hotels in Dahlewitz. Dort können E-Mobil-Enthusiasten ab mittags mit den Fahrerinnen und Fahrern fachsimpeln und die teilnehmenden Fahrzeuge begutachten. Das Spektrum reicht vom Selbstbau auf Opel Manta-Basis über ältere und modernste Elektrofahrzeuge wie Tesla, BMW oder den VW ID3 bis hin zu E-Zweirädern der Marke Zero oder der Harley Davidson Lifewire aus den USA.

Erst am Samstagmorgen um 6 Uhr früh geht das erste Fahrzeug vor dem Van der Valk in Dahlewitz an den Start. Die Route in Richtung der bayrischen Landeshauptstadt ist von den Fahrern frei wählbar. Entscheiden ist, dass sich die Fahrzeuglenker und deren Beifahrer ein kluge Strategie zurecht legen. Denn hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn nach Süden haben ganz sicher lange Ladestopps zur Folge. Fahrten durch eher ländliche Gegenden können in einer verzweifelten Suche nach der nächsten Ladestation münden.

Von Moers nach Dahlewitz verlegt

„Aber es funktioniert“, sagt Oliver Krüger von Orga-Team der Vergleichsfahrt. Das haben die Fahrer und ihre Autos im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt, als der Start der E-Cannonball kurzerhand vom niederrheinischen Moers nach Dahlewitz verlegt worden war. Das es auch in diesem Jahr funktionieren wird, davon ist Krüger überzeugt.

Mit dem ersten Fahrer startet online das Live-Tracking auf der Cannonball-Homepage. Dort ist genau zu sehen, welche Route die Teilnehmer nehmen werden und welche Strategie die jeweiligen Teams verfolgen. Besonderes Highlight: Gegen 8 Uhr wird als eines der letzten Teams Heinz-Harald Frentzen und Alexander Bloch den elektrischen Motor anwerfen.

Frentzen und Co. per LiveStream

Frentzen startete in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre bei mehr als 150 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1. 1997 wurde er Vizeweltmeister, bevor er sich in den Folgejahren auf die Deutsche Touren-Meisterschaft konzentrierte. Sein Beifahrer Alexander Bloch gilt als einer der namhaftesten Journalisten und Moderatoren im Automobilbereich.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Fahrt nach Süden kann man den verschiedenen Teams immer wieder im LiveStream auf der Cannonball-Homepage folgen. Zuschauer können live bei den Ladestopps dabei sein und verfolgen, wie die Teams die Ladestrategie oder die geplante Route anpassen müssen. Die Ankunft der Fahrzeuge in München ist für den Nachmittag ab 15 Uhr geplant. Die Ergebnisse der Vergleichsfahrt und die Preisverleihung gibt es dann wieder am Abend per Internet-Stream.

Von Udo Böhlefeld