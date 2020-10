Dahlewitz

Wie viel Verkehr kann bei einer kompletten Entwicklung des Gewerbegebietes Dahlewitz in Blankenfelde-Mahlow entstehen? Wie funktionieren Zu- und Abfluss des Verkehrs bei Vollauslastung? Mit so einer Analyse über die aktuelle und natürlich auch zukünftige Verkehrssituation in Dahlewitz hatte die Gemeindeverwaltung die Hoffmann Leichter Ingenieurgesellschaft beauftragt. Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt stellte die Berliner Ingenieurgesellschaft nun ihre ersten Ergebnisse nun vor.

Noch fließt der Verkehr in Dahlewitz. Natürlich nur gesetzt dem Fall, das nicht einmal wieder ein Totalstau auf der nahen B96 oder der nur wenig weiter entfernt liegenden Autobahn A10 herrscht. Und das geschieht bereits jetzt viel zu häufig. Längst jetzt nehmen darum viele Autofahrer vorsorglich den Umweg über den Ortsteil Dahlewitz.

16200 Fahrzeuge täglich

Die Verkehrsplaner von Hoffmann Leichter haben den Verkehr zuletzt im Dezember vergangenen Jahres zu ganz normalen Zeiten an der Mittelstraße gezählt. Das Endergebnis ist dabei mehr als beachtlich: 16 200 Fahrzeuge haben im Tagesverlauf die Zählstelle passiert. Die Spitzenzeiten liegen dabei am Mittag bei rund 1900 aber auch der Nachmittag ist mit 1800 immer noch gut dabei. Bereits jetzt sorgen große Unternehmen wie Rolls Royce Deutschland, Hildebrandt & Bartsch, das Van der Valk Hotel, die Medipan GmbH und Dassbach Küchen für regen Verkehr vor allem an einem Knotenpunkt in der Gemeinde: Der Kreisverkehr, der die Zufahrt zum Gewerbegebiet erschließt, ist in den Hauptverkehrszeiten schon längst am Limit. In den erwähnten Spitzenzeiten am Mittag sieht Planer Matthias Jakob aus diesem Grund nur noch eine „Reserve von 100 Fahrzeugen“. Luft dagegen scheint es noch bei den Zufahrten zur B96 und zur Autobahn zu geben. Ungeachtet dessen wird es jedoch auch für den Knotenpunkt an der B96 langsam gefährlich und könnte bald sein Limit erreichen. Lediglich im Innern des Gewerbegebietes stehen dagegen noch alle Ampeln auf Grün.

Eröffnung des BER sorgt für Zunahme des Straßenverkehrs

„Jetzt haben wir eine schöne Studie. Was machen wir nun damit?“ Die Frage des Ausschussvorsitzenden Alexander Korsch (Bündnis Aktive Mitte) war wohl mehr als nur rhetorischer Natur. In der Debatte um die Analyse der Verkehrsplanungsgesellschaft kamen schnell einige kritische Punkte auf den Tisch. Zuvorderst das Eröffnungsdatum des nahen Flughafens in Schönefeld und die damit zu erwartende Zunahme des Straßenverkehrs. Bis 2030, so das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam, muss mit einer Verdoppelung des Verkehrs gerechnet werden.

Die Berliner Planungsgesellschaft empfiehlt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, nach Möglichkeit im Dahlewitzer Gewerbegebiet keine großflächigen Logistikzentren zuzulassen. So könne der Zeitpunkt hinausgeschoben werden, an dem die Gemeinde aktiv werden müsste. Bis dahin soll sie den Verkehr beobachten. „Regelmäßige Zählungen geben Auskunft über die Entwicklung“, sagte Jakob. Die Gemeinde kann so prüfen, ob der Kreisverkehr endgültig an sein Limit gelangt ist.

Auf der Suche nach Lösungen

Bevor dann gar nichts mehr geht, könne eine zusätzliche Ampel dafür sorgen, den Kreisverkehr so zu regulieren, dass man aus allen Richtungen in ihn hineinfahren kann. Auch das soll noch für ein wenig Luft sorgen.

Bescheiden wirkte an dieser Stelle der Hinweis, den Umweltverbund und damit den Radverkehr zu fördern. Neben 40 Tonnern fährt es sich mit dem Zweirad recht unangenehm. Darauf wiesen Abgeordnete mehrerer Parteien hin. Nun will der Ausschuss die Situation erstmal ein Jahr lang beobachten.

Ob man dann mit der Realisierung einer zweiten Zufahrt zum Gewerbegebiet beginnt, wie sie immer wieder mal im Gespräch ist, oder welche anderen Maßnahmen zur Verkehrslenkung greifen könnten, war am Ende nicht klar. Fest steht allerdings schon heute: „Wir brauchen ein Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Bedingungen“, kommentierte der Dahlewitzer Ortsvorsteher Thomas Mattuschka.

Von Udo Böhlefeld