Was geschah in dem verklinkerten Haus an der Blankenfelder Dorfstraße? Am Montagmorgen fand die Polizei darin eine Leiche, kurz darauf stellte sich ein 59 Jahre alter Tatverdächtiger. Schon am Sonntagabend hatte es vor dem Haus einen Polizeieinsatz wegen einer „Bedrohungslage“ gegeben.