Horstwalde

Ein eingeschlagenes Fenster entdeckten Nachbarn auf der rückwärtigen Seite eines Mehrfamilienhauses am 1. Weihnachtsfeiertag. Unbekannte hatten wohl über Nacht die Räume durchwühlt. Nach den ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der exakte Schaden muss noch ermittelt werden, denn die Bewohner waren über die Feiertage verreist.

Drei Wohnungseinbrüche in Blankenfelde

Überdies gab es gleich drei Wohnungseinbrüche am Montag und Dienstag in Blankenfelde. Zwei davon in der Heinrich-Zille-Straße, einen in der Käthe-Kollwitz-Straße. In allen Fällen wurden Fenster aufgehebelt und die Häuser durchwühlt, teils wurde Bargeld entwendet. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline