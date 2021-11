Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf

Der Verein BISAR, die Bürgerinitiative für einen S-Bahn-Anschluss Rangsdorfs, hat sich im vergangenen Monat aufgelöst. Nach beinahe 20 Jahren sahen ihre Mitglieder nun ihr Ziel erreicht: Die S-Bahn nach Rangsdorf ist in die konkrete Planungsphase getreten.

„Mit der Verkündung der Verlängerung der S-Bahn nach Rangsdorf durch Ministerpräsident Dietmar Woidke im Juni 2018 hatten wir unser wichtigstes Ziel erreicht“, sagt der langjährige Vorsitzende Rainer Pannier. „Hinzu kam im vergangenen Jahr die Finanzierungsvereinbarung für die Vorentwurfsplanungen und die in diesem Jahr ausgelöste Planungsphase 2 bei der DB Netz AG.“

Noch ist Blankenfelde ein Endbahnhof der S2. Gegen Ende des Jahrzehnts wird es einen ganz neuen Bahnhof geben und eine bis nach Rangsdorf fahrende S-Bahn. Quelle: Udo Böhlefeld

Schienen bei Mahlow noch vor dem Mauerbau zerstört

Immerhin ein Erfolg, auch wenn die Mitglieder des Vereins am Ende nicht ganz zufrieden waren. Sie hatten nicht nur die Verlängerung der S-Bahn im Sinn. Für einen möglichen 10-Minuten-Takt auf der Schiene sollte zwischen Berlin-Lichtenrade und Blankenfelde die S-Bahn zweigleisig ausgebaut werden. Außerdem hatten sie der DB Netz ein eigenes Konzept für den Bahnhof Blankenfelde vorgestellt, dass genau diese Zweigleisigkeit ermöglicht hätte.

Eine wichtige Rolle spielte bei all dem der Vorsitzende der Initiative Rainer Pannier. Der Diplom-Ingenieur aus Blankenfelde hat sein gesamtes Berufsleben bei der Bahn verbracht, erlebte in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961, wie der Schienenstrang zwischen Mahlow und Berlin-Lichtenrade auf Befehl aus dem DDR-Ministerium des Inneren zerstört wurde. Am selben Tag gingen die Bilder vom Mauerbau um die Welt.

Seit 2002 hat Pannier deshalb mit BISAR daran mitgearbeitet, den Zustand der Bahn wieder herzustellen, wie er vor dem Mauerbau war. „Leider sind wir in der ganzen Zeit bei vielen Behörden und der Bahn immer wieder auf taube Ohren gestoßen“, sagt der ehemalige Vereinsvorsitzende heute. So sei erst 2017 ein „bescheidener Wandel im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL)“ eingetreten, sich mit der Einbeziehung Rangsdorfs ins S-Bahn-Netz zu beschäftigen. Auch dem Bundesverkehrsministerium, der DB Netz und dem Eisenbahn-Bundesamt stellt Pannier kein gutes Zeugnis aus.

Vorboten des S-Bahn-Baus: Die Arbeiten an der Dresdner Bahn in Lichtenrade schreiten voran, schon ist das Betonbett für die künftige Bahntrasse sichtbar. Quelle: Udo Böhlefeld

Interesse von Rolls-Royce Dahlewitz

Auf der Erfolgsseite steht, dass es Bisar gelang, die Bürgermeister der Anliegergemeinden von der Notwendigkeit der S-Bahn zu überzeugen. „Inzwischen haben bei Kommunalwahlen fast alle Parteien die S-Bahn nach Rangsdorf in ihrem Wahlprogramm.“ Ein echter Coup gelang dem Verein im Gewerbegebiet Dahlewitz. Das Interesse von Rolls-Royce an der S-Bahn zu wecken, dürfte letztlich dazu beigetragen haben, dass sie nun wirklich gebaut wird.

„Inzwischen hat die Bahn ein eigenes Teilprojekt „S-Bahnverlängerung Blankenfelde-Rangsdorf“ eingerichtet“, so Pannier. „Dessen Leiter hat uns versichert, dass mit der Realisierung in den Jahren 2027/2028 zu rechnen ist.“ Nun hofft der ehemalige Vorsitzende von Bisar darauf, dass er die Jungfernfahrt auf dem neuen Gleis noch erleben kann.

