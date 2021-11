Blankenfelde-Mahlow

Die Wegeverbindung zwischen den Straßen Am Sportplatz und Mendelssohnstraße in Blankenfelde-Mahlow heißt nun Fanny-Hensel-Weg. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer vergangenen Sitzung beschlossen.

Werke der Komponistin erst spät veröffentlicht

Fanny Hensel war eine deutsche Komponistin und die ältere Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sie wurde 1805 in Hamburg geboren und starb 1847, ein halbes Jahr vor ihrem Bruder, in Berlin. Sie gehört der Epoche der Romantik an, eine musikalische Karriere und Veröffentlichungen zu Lebzeiten waren ihr von der Familie jedoch weitgehend untersagt worden.

Die Benennung des Wegs nach einer Komponistin folgt den umliegenden Straßen. Der Ortsbeirat hatte sich für Fanny-Hensel-Weg ausgesprochen, nachdem die Verwaltung die Benennung mit „Schönbergweg“ (nach dem Komponisten Arnold Schönberg) angeregt hatte.

Schilder kommen 2022 für die neue Straße

Der rund 800 Meter lange Weg führt durch eine neue Grünanlage beginnt hinter dem Rewe-Supermarkt am Berliner Damm und führt parallel zur Mozartstraße bis zur Straße Am Sportplatz. Erschließungsfunktion hat der Weg – bis auf zwei Ausnahmen – nicht, daher erhalten auch keine Grundstücke den neuen Namen als Anschrift. Voraussichtlich Anfang 2022 soll die Beschilderung erfolgen.

Von Lisa Neugebauer