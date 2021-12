Weihnachtsbaum-Aktion Blankenfelde: Hamburger nimmt Kiefer mit nach Hause

Blankenfelde-Mahlow

Eine Brandenburgische Kiefer ziert bald das Wohnzimmer von Peter Wendt in Hamburg. Kurzentschlossen machte er im Zuge seiner Dienstreise nämlich Halt in Blankenfelde-Mahlow, weil er von der Weihnachtswunschbaum-Aktion dort gehört hatte. „Ich finde das eine tolle Idee, die da umgesetzt wird“, sagt er.

Der Landschaftspflegeverein bietet jedes Jahr in der Adventszeit an, sich seine eigene Weihnachts-Kiefer zu schlagen. Die Menschen der Region sollen so nicht nur das Erlebnis und einen außergewöhnlichen Weihnachtsbaum bekommen, sondern helfen gleichzeitig, das elf Hektar große Waldstück in Blankenfelde, um das sich der Verein kümmert, auszulichten: Zwischen den verbleibenden Kiefern finden nach und nach kleine Laubbäume und Sträucher mehr Licht und Platz zum Wachsen.

Hamburger will beim Waldumbau helfen

Auch der Hamburger Peter Wendt habe sein Stück dazu beitragen wollen, beim Waldumbau zu helfen. „Das ist total nachhaltig und eine klasse Idee“, sagt er. Gerade auf seinen Dienstreisen habe er schon häufig beobachtet, dass Kiefern am Straßenrand rausgerissen und weggeworfen werden. „Da habe ich schon öfter gedacht: ,Mensch, da könnte man sich doch einfach mal eine mitnehmen.’“ An diese Worte erinnerte sich nun ein Bekannter aus Brandenburg, der in der Presse von der Kiefer-Aktion in Blankenfelde laß. Als er Wendt davon erzählt, entschloss dieser kurzerhand auf seiner Tour von Leipzig über Berlin nach Hamburg in Blankenfelde eine Kiefer mitzunehmen.

Tatsächlich sind es nun zwei geworden, denn Wendt will die lichten Bäume zusammenstellen, damit sie mehr Fülle haben. „Ich finde die Kiefer viel edler als eine Tanne“, sagt er. „Außerdem ist sie was besonders, eine Tanne hat schließlich jeder.“ Zudem freut er sich, dass sein Weihnachtsbaum nicht umweltschädlich importiert werden musste – die Fahrt nach Hamburg hatte er ja ohnehin geplant.

Die Wunsch-Weihnachtsbaum-Wochen im Blankenfelder Vereinswald gehen noch bis 21. Dezember. So lange kann sich jeder nach Voranmeldung seine eigene Kiefer schlagen. Die Erlaubniszettel dafür gibt es immer montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr im Waldhaus (Natursportpark, Jühnsdorfer Weg 55) oder nach Anfrage per E-Mail an waldhaus@landschaftspflegeverein.com.

