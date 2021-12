Blankenfelde-Mahlow

Warum nicht mal eine Kiefer als Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen? Sie mag zwar auf den ersten Blick nicht das prachtvollste Nadelgewächs sein, aber sie hat einen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu der beliebten Nordmanntanne wächst die Kiefer ganz natürlich in den deutschen Wäldern und muss damit nicht extra importiert oder angebaut werden.

„Viele Ältere können sich erinnern, früher immer eine Kiefer als Weihnachtsbaum gehabt zu haben“, sagt Markus Mohn vom Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg. „Es gab ja nichts anderes.“ Der Verein kümmert sich um ein elf Hektar großes Waldstück in Blankenfelde, auf dem auch viele Kiefern stehen – und es werden immer mehr, denn Kiefern vermehren sich schnell.

Markus Mohn vom Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg Quelle: Lisa Neugebauer

Mit der richtigen Strategie kann die Kiefer ein guter Weihnachtsbaum sein

Einmal im Jahr helfen die Menschen der Region aber dabei, einige Waldstücke etwas auszulichten: Der Landschaftspflegeverein bietet an, sich seine eigene Weihnachts-Kiefer zu schlagen. Rund 40 Familien nutzten das Angebot jedes Jahr, sagt Mohn. Viele von ihnen seien Stammgäste – und einige hätten schon richtige Strategien, wie aus dem eher lichten Nadelgewächs ein beeindruckender Weihnachtsbaum wird: „Einer schlägt sich immer zwei Bäume und stellt sie dann Stamm an Stamm im Wohnzimmer auf“, erzählt Mohn. „Dann sieht es aus wie ein voller Baum.“

Wer einen ganz besonderen Weihnachtsbaum möchte, kann sich im Wald des Landschaftspflegevereins Mittelbrandenburg in Blankenfelde-Mahlow eine Kiefer schlagen. Quelle: Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg (LPM)

Andere suchten sich schon ein Jahr früher den Baum für das kommende Jahr aus, sagt Mohn. „Da heißt es dann: ,Wenn der noch ein Jahr wächst, ist der bestimmt richtig toll – hoffentlich finde ich ihn dann wieder’.“ Das dürfte gar nicht so einfach sein, denn neben der Vielzahl Bäume markiert der Verein unter Umständen andere Waldstücke, in denen die Kiefern geschlagen werden können.

Bäume von 40 Zentimetern bis vier Metern im Angebot

Die Wunsch-Weihnachtsbaum-Aktionen startete vor gut sechs Jahren. Eigentlich fand sie nur an einem Adventswochenende statt, doch, um in der Pandemie nicht zu viele Menschen auf einem Fleck zu haben, können Baum-Sucher seit vergangenem Jahr auch allein in den Wald gehen. Im Angebot sind unzählige Waldkiefern von 40 Zentimetern bis vier Meter Höhe. Um sie zu schlagen, brauchen Baum-Jäger lediglich eine Erlaubnis vom Verein, die sie sich im Waldhaus abholen können. Den ausgesuchten Baum gibt es dann gegen eine Spende für die Vereinsarbeit. Wer keine Säge hat, kann diese im Waldhaus ausleihen, und bei Bedarf auch den Baum in ein Netz verpacken.

Wer einen ganz besonderen Weihnachtsbaum möchte, kann sich im Wald des Landschaftspflegevereins Mittelbrandenburg in Blankenfelde-Mahlow eine Kiefer schlagen. Familie Rasmus aus Lichtenrade hat das gleich zum Auftakt der Aktion gemacht. Quelle: Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg (LPM)

Wunschbaum-Aktion ist nützlich für Artenvielfalt

„Ganz nebenbei ist das auch ein Beitrag, den Waldumbau voranzubringen, denn zwischen den verbleibenden Kiefern finden nun nach und nach kleine Laubbäume und Sträucher mehr Licht und Platz zum Wachsen“, sagt Mohn. Rund 72 Prozent der Wälder in Brandenburg sind von Waldkiefern bestanden. Wo viele Kiefern auf einer Fläche stehen, ist der Wald anfällig für Schädlinge, Feuer oder Trockenheit. Daher will der Verein langfristig den Anteil von Laubbäumen und Sträuchern und damit die Artenvielfalt im Wald erhöhen.

Waldhaus Blankenfelde. Quelle: Lisa Neugebauer

Im Fokus der Aktion steht aber das Erlebnis. Vor allem Kinder seien immer begeistert dabei – und müssten manchmal sogar gebremst werden. „Da sind es dann die Eltern, die anregen, vielleicht noch mal einen schöneren Baum zu suchen“, sagt Mohn. „Den Kindern ist das egal, sie freuen sich über jeden selbst gesägten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer.“

Die Wunsch-Weihnachtsbaum-Wochen im Blankenfelder Vereinswald gehen noch bis 21. Dezember. So lange kann sich jeder nach Voranmeldung seine eigene Kiefer schlagen. Die Erlaubniszettel dafür gibt es immer montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr im Waldhaus (Natursportpark, Jühnsdorfer Weg 55) oder nach Anfrage per E-Mail an waldhaus@landschaftspflegeverein.com. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (03379) 2020200.

Von Lisa Neugebauer