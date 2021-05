Blankenfelde-Mahlow

Anlässlich des Weltbienentages 2021 hat der SPD-Ortsverein Blankenfelde-Mahlow den örtlichen Imkerverein besucht und sich von der Vorsitzenden Ute Bartrina von Eckartsberg über den Schutz der Bienen vor Parasiten und Krankheiten informieren lassen.

Weltweit werden etwa 80 Prozent aller Blütenpflanzen von Insekten bestäubt. Von diesen wiederum etwa 85 Prozent von Honigbienen. Und bei den Obstbäumen leisten die fleißigen Tierchen sogar 90 Prozent der Bestäubung. Deshalb ist der SPD-Ortsverein darum bemüht, in der Gemeinde möglichst gute Bedingungen für Bienen und Imker zu schaffen. Am Weltbienentag 2021 besuchte der SPD-Vorstand und SPD-Landratskandidatin Dietlind Biesterfeld deshalb die Vorsitzende des Imkervereins Ute Bartrina von Eckartsberg.

Bienen überall mitdenken

Die Vorsitzende des Imkervereins informierte dabei über das Imkerhandwerk und den notwendigen Schutz der Bienen. Die SPD-Landratskandidatin, als Dezernentin zurzeit für Tierschutz und Umwelt im Kreis zuständig, fasste das Gehörte zusammen: „Die Arbeit der Imkerinnen und Imker ist von immenser Bedeutung für unsere Ernährung. Leider ist vielen Leuten noch nicht bewusst, dass die Biene das wichtigste Nutztier der Menschheit ist.“ Sie müsse immer und überall mit gedacht werden. Auch bei der Planung von Blühstreifen sei darauf zu achten, „dass diese nicht mit Pestiziden kontaminiert werden.“

Andreas Babernitz, SPD-Ortsvereinsvorsitzender ergänzt: „Das Thema ist wesentlich komplexer als ich es mir vorgestellt hatte. Baum- und Walderhalt, Blühwiesen als Bienenweiden und möglichst wenig Flächenversiegelung sind für Mensch und Natur in unserer grünen Gemeinde gleichermaßen von Bedeutung. Ganz herzlichen Dank für den schönen und informativen Nachmittag in wunderschöner Umgebung an Frau Bartrina von Eckartsberg.“

Der Weltbienentag

2014 hat der slowenische Imkerverband mit Unterstützung der slowenischen Regierung die Initiative Weltbienentag gestartet. Dabei stützte sich der Verband auf eine lange Tradition: Anton Janscha, 1734 in Bresniza geboren, war slowenischer Hofimkermeister von Maria Theresia in Wien und der Erfinder der ersten Zargenbetriebsweise. Er war Rektor der weltweit ersten modernen Imkerei-Schule und Verfasser zahlreicher Bücher über Bienenzucht. Die Initiative des slowenischen Verbandes war am Ende erfolgreich. 2018 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 20. Mai als Weltbienentag ausgerufen. Das unterstreicht die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit und ist von elementarer Bedeutung für die Menschheit. Auch der Imkerverein Blankenfelde und Umgebung e.V. hat inzwischen eine über 125 Jahre andauernde Geschichte und rund 70 Imkerinnen und Imker als Mitglieder.

Von Udo Böhlefeld