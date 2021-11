Teltow-Fläming

Der Winter kann kommen. Die Bauhöfe in den Städten und Gemeinden des Nordens von Teltow-Fläming sind bereit für Eis und Schnee. Momentan aber werden die größeren Fahrzeuge noch überwiegend für den Abtransport des Straßenlaubs eingesetzt. Hochkonjunktur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – denn möglichst noch vor dem ersten Schnee muss das bereits glatte Laub weichen, bevor es gefriert und so Straßen und Wege zu unkalkulierbaren Rutschflächen werden.

„Bei uns in Ludwigsfelde steht der Plan für die Wintermonate“, sagt Robert Ladendorf, der Leiter des Bauhofs. „Insgesamt sind 153 Tonnen Salz und etwa 70 Tonnen Split eingelagert.“ Für einen durchschnittlichen Winter sollte das reichen. Der erste Lkw wird im Laufe dieser Woche für den Winterdienst aufgerüstet und steht dann für die Glättebekämpfung bereit, um auf Brücken und an besonders gefährdeten Stellen dafür zu sorgen, dass die Fahrt nicht zur Schlitterpartie wird.

Schneeschilde liegen für die schnelle Montage bereit. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

10 Fahrzeuge sorgen für „Grip“ in Ludwigsfelde

Für den Winterdienstplan hat Ladendorf, der auch für die Straßenreinigung, die Grünflächenpflege und die Instandhaltung von Spielplätzen zuständig ist, 10 Fahrzeuge parat. Auf festen Touren sorgt jedes von ihnen für den ordentlichen „Grip“. „Dazu kommen zwei Teams mit Handeinsatzkräften für Bahnhofszuwegungen und Gehwegübergänge.“ Insgesamt 30 Kolleginnen und Kollegen sowie drei Einsatzleiter stehen auf dem Bauhof in der Stadt bereit, um im Schichtsystem für sichere Straßen zu sorgen. Den Schichtdienst gibt es auch nur im Winter für die Eis- und Schneebeseitigung.

Daneben werden Nebenstrecken in der Kernstadt und die Straßen in den Ludwigsfelder Ortsteilen von zwei Fremdfirmen betreut. Die Hauptstraßen in der Kernstadt obliegen dem Kommunalservice der Stadt Ludwigsfelde.

Rangsdorfer Sandlager sind voll

Auch Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) blickt einigermaßen gelassen auf den kommenden Winter. „Unsere Sandlager sind bestens gefüllt, das notwendige Personal haben wir auch und die Fahrzeuge sind soweit vorbereitet.“ Die Räumschilde würden erst montiert, wenn der erste Schneefall angesagt ist. In Rangsdorf streuen vor allem Fremdfirmen gemeindeeigene Grundstücke, Plätze und vor Schulen.

Jan Bertram, Leiter des Teams Sicherheit und Ordnung in Blankenfelde-Mahlow, ist „fast immer auf den Winter vorbereitet.“ Wenn die Technik stimmt, so der Bauhofleiter, dann sei nicht mehr so viel zu tun, damit der Winter nicht schreckt. „Das einzige, was wir rechtzeitig vor dem Winter tun müssen, ist die Bestellung von ausreichend Streumitteln.“ Der Bauhof hat nicht so viel Platz, dass er sich, wie der Landesbetrieb Straßen mit Streumitteln ohne Ende bevorraten kann. „Wir haben zwei Silos, die wir befüllen können und die natürlich schon voll sind.“

Blankenfelde-Mahlow harrt der Dinge

Etwa 50 Tonnen Streusalz enthalten die Silos. „Weitere 25 Tonnen etwa haben wir in sogenannten Big Bags zur Verfügung. Alles, was darüber hinaus geht im Laufe des Winters, muss ohnehin nachbestellt werden.“ Das funktioniere allerdings in aller Regel ziemlich gut, wenn nicht wie im Jahr 2010 im Norden Deutschlands Chaos ausgebrochen ist. Im letzten Winter dürfte der Streusalzverbrauch bei etwa 70 Tonnen gelegen haben. „Aber das war alles andere als ein durchschnittlicher Winter“, sagt Bertram. Er schätzt den Streumittelbedarf eines durchschnittlichen Winters auf 150 bis 200 Tonnen.

Auch hier sind die Fahrzeuge noch nicht alle umgerüstet, da sie vorher für die Laubbeseitigung gebraucht werden. „Die Wartung der Fahrzeuge vor dem Winter ist aber bereits gelaufen und wir haben testweise vormontiert. So wissen wir, dass der Einsatz im Fall des Falles funktioniert.“

Mit zwei Unimogs streuen etwa sechs Bauhof-Mitarbeiter in Blankenfelde-Mahlow die Fahrbahnen der örtlichen Straßen. Für das Streuen der Gehwege stehen fünf Gehwegmaschinen zur Verfügung. „Da geht es um Flächen, wo die Gemeinde selbst Anlieger ist oder wo sonst niemand zuständig ist.“ Dazu gehören Grünanlagen, Feldränder und Waldgebiete, so es dort eine Winterdienstpflicht gibt. „Jetzt harren wir der Dinge“, schließt Jan Bertram.

Von Udo Böhlefeld