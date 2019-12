Blankenfelde-Mahlow

Gleich zwei Wohnungseinbruchdiebstähle gab es am Montag in Blankenfelde-Mahlow. Im Ortsteil Waldblick gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten dort mehrere Räume. Laut Polizei wurde diverser Schmuck und Bargeld entwendet. In der Rheinstraße im Ortsteil Blankenfelde gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen eines rückwärtigen Fensters ins Einfamilienhaus. Sie durchstöberten ebenfalls alle Zimmer. Zum möglichem Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die exakte Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. In beiden Fällen nahm die Polizei eine Anzeige auf. Darüber hinaus waren Experten der Kriminaltechnik auf Spurensuche an den Tatorten. Der Gesamtschaden bei beiden Taten wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von MAZonline