Blankenfelde-Mahlow

In Blankenfelde-Mahlow laufen die Vorbereitungen für den World Cleanup Day 2021 (WCD) auf Hochtouren. Christine Steichele, Teamleiterin Brandenburg der Initiative für eine müllfreie Umwelt unter dem Namen „Let’s do it! Germany“, hat alle Hände voll zu tun, das gemeinsame Aufräumen vorzubereiten. Am 18. September in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und brandenburgweit.

WCD zum vierten Mal

Der WCD findet in Deutschland in diesem Jahr zum vierten Male statt. Dabei ist die Geschichte des Aufräumtages viel älter. Erstmals 1989 trafen sich Australier unter dem Motto „Clean Up the World“, 2008 reinigten Millionen Aktive in Estland die Meeresküsten vom Müll. Seit 2018 ist der Tag auch in Deutschland angekommen. Dabei ist der WCD viel mehr, als ein Müllsammeltag. Er will die Aufmerksamkeit auf die zunehmende Vermüllung unseres Planeten und die damit drohenden Gefahren lenken. Er klärt auf über die Folgen von Umweltverschmutzung. Und er möchte die dringend notwendige Veränderung im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt erreichen.

Im vergangenen Jahr nahmen rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an etwa 40 Cleanups in ganz Brandenburg teil. Dabei sammelten die Freiwilligen überall containerweise Müll und Unrat in der Natur. Für das Jahr 2021 hofft Christine Steichele darauf, die Zahl der Cleanups und der Teilnehmer verdoppeln zu können.

Die Akteure haben in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die bundesweite Beteiligung der Schulen gelegt. Auch die Teamleiterin Brandenburg hat sich an 4 Schulämter in der Mark gewandt und hofft auf rege Beteiligung. Schulklassen, die mitmachen möchten, werden von Steichele mit Sicherheitswesten und Handschuhen für die Müllsammelaktion ausgestattet. Das Förderprogramm Aktion Gesunde Umwelt des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Brandenburg hat es möglich gemacht. Aber auch Brandenburger Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen, Saubermach-Initiativen und Gemeinden werden, wenn möglich, mit Westen und Handschuhen unterstützt. Dabei hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse geholfen.

Infos zur Teilnahme von Schulen: worldcleanupday.de/schulen, Anmeldung: worldcleanupday.de/cleanup/aktion_anmelden

Von Udo Böhlefeld