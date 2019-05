Blankenfelde

Ein Zeuge beobachtete Samstagmittag in Blankenfelde in einem Verbrauchermarkt eine männliche Person dabei, wie diese mehrere Packungen von Kaviar aus einem Regal nahm und diesen in eine mitgeführte Umhängetasche steckte.

Der Zeuge behielt den Mann im Blick und konnte sehen, wie dieser, ohne die Waren in seiner Tasche zu bezahlen, den Kassenbereich passierte und den Markt verlassen wollte.

Der Zeuge sprach den Mann an und übergab ihn dem Sicherheitspersonal des Marktes, welcher die Polizei informierte. Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen 32-jährigen Armenier.

In seiner Umhängetasche konnten vier Packungen eines hochwertigen Kaviars festgestellt werden. Der Warenwert lag bei mehr als 70 Euro. Eine Strafanzeige gegen den Armenier wurde aufgenommen, ein Hausverbot ausgesprochen.

Von MAZ