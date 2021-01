Blankenfelde-Mahlow

Verträgliches, möglichst nachhaltiges Wachstum steht im Mittelpunkt des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK), an dem die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow arbeitet. Seit dem vergangenen Montag läuft der zweite Online-Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, der Aufschluss über konkrete Maßnahmen und Projekte für die Entwicklung in den nächsten 15 Jahren geben sollen.

Seit 2018 ist die Gemeinde unter Begleitung der Berliner Büro Gruppe Planwerk dabei, das Stadtentwicklungskonzept für die nächsten anderthalb Jahrzehnte zu entwickeln. Dabei wurde zunächst untersucht, wo Handlungsbedarf ist, welche Stärken und Schwächen die Gemeinde hat und welche Potenziale in einer künftigen Gemeindeentwicklung liegen können. Wirtschaftsvertreter, Verkehrsunternehmen, Wohnungsgesellschaften und Kommunalpolitiker waren gefragt. Seit Anfang der Woche können Gemeindebewohnerinnen und -bewohner in der nun stattfindenden zweiten Beteiligungsphase ihre Meinung sagen.

Meinung zu sechs Vorhaben gefragt

Unter www.blankenfelde-mahlow-2035.de ist eine kompakte Zusammenfassung zu finden, die einen Überblick gibt sowie die erarbeiteten Leitbilder, Entwicklungsziele und zentralen Vorhaben für Blankenfelde-Mahlow 2035 darstellt. Auf dieser Basis können die Bürger mit darüber entscheiden, welche Maßnahmen und Projekte in den nächsten Jahren die Gemeindeentwicklung bestimmen werden. Die Hinweise und Eingaben aus diesem zweiten Online-Dialog fließen in den abschließenden Entwurf des Konzeptes ein.

Der Online-Dialog beschäftigt sich mit insgesamt sechs zentralen Vorhaben. Zu ihnen gehört die Zentrumsentwicklung Alte/Neue Mitte Mahlow, Neustrukturierung des Bahnhofsumfeldes Blankenfelde, Neue Funktionen am Bahnhofsschlag Dahlewitz, Innovativer Wirtschafts- und Bildungsstandort Dahlewitz, Nachhaltige und Proaktive Landschaftsentwicklung und Mahlow-Nord als Quartier der Zukunft. Für all diese Vorhaben ist der derzeitige Diskussionsstand in einer Datei hinterlegt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinung dazu im jeweils zugehörigen Diskussionsforum hinterlassen.

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wie zum Beispiel der Industrie- und Handelskammer sowie eine weitere öffentliche Auslegung sollen in den Monaten Februar/März stattfinden. Im Anschluss daran soll das Konzept in den politischen Gremien nochmals vorgestellt und dann beschlossen werden. Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD) kurz vor dem Jahreswechsel: „Wir hoffen, dass wir im Mai, spätestens im Juni einen Beschluss in der Gemeindevertretung fassen können.“ Einige Knackpunkte seien dabei schon klar erkannt: „Welche Zentren wird die Gemeinde in Zukunft haben und wohin kommt das Rathaus, das sind Fragen, die wir aber wohl nicht im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über das Insek-Konzept abarbeiten können.“

Info: Mitmachen und mitgestalten: www.blankenfelde-mahlow-2035.de

Von Udo Böhlefeld