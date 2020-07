Mahlow-Waldblick

Zwei Pkw der Marke Audi sind in der Nacht zu Mittwoch entwendet worden. Ein Audi A 6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen B-Q 2007 verschwand ,von einem Parkplatz in der Menzelstraße, ein Audi S 5 Sportback mit dem amtlichen Kennzeichen TF-MM 8800 wurde von einem Parkplatz in der Zeppelinstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Tatorte wurden nach Spuren abgesucht. Nach den beiden Autos wird nun gefahndet.

Von MAZonline