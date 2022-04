Jühnsdorf

Jühnsdorf, südlicher Ortsteil der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, feiert in diesem Jahr 650-jähriges Bestehen. Dabei ist rings um den zentral gelegenen Dorfplatz von der Dorfkirche bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr mit viel bunten Treiben zu rechnen – denn gleichzeitig feiert auch die Feuerwehr Geburtstag. Die 15-köpfige Feuerwehr Jühnsdorfs kann auf 110 Jahre zurückblicken.

Die Feierlichkeiten sind für das Wochenende vom 26. bis 28. August geplant. Das Programm liegt in diesen Tagen dem Ortsbeirat zur Entscheidung vor, es soll bis Ende des Monats weitgehend feststehen. Sicher ist aber, dass die inzwischen sehr schmucke Dorfkirche nicht nur geografisch im Zentrum der Feier steht.

In der Franzosenlinde in Jühnsdorf gesessen

Denn bis zum Festwochenende im August sollen die Verschönerungsarbeiten an der Franzosenlinde abgeschlossen sein. Die Linde ist zu ihrem Namen gekommen, weil hier der Nachtwächter und Tagelöhner Götze im August 1813 drei Tage lang im Innern des teilweise hohlen Stammes gesessen und die Ankunft der napoleonischen Truppen beobachtet haben soll.

Bärbel Wunsch vor der Franzosenlinde. Im Hintergrund die erhaltenen Grabstellen. Quelle: Udo Böhlefeld

Zwar ist die ursprüngliche Linde 2002 einem heftigen Sturm zum Opfer gefallen. Inzwischen aber ist aus den Überresten eine neue Baum gewachsen. „Dorfschmied Werner Mohrmann-Dressel wird rechtzeitig zum Fest dort seine Arbeit anbringen“, versichert Bärbel Wunsch, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Jühnsdorf. Der Gemeindekirchenrat hatte zu Beginn letzten Jahres den Schmied um Unterstützung gebeten, um den Platz am Rande des kleinen Friedhofes an der Kirche würdig kenntlich zu machen.

Königin der Orgel in der Dorfkirche in Jühnsdorf

Ebenfalls bis Ende August sollen die verbliebenen Grabmahle der Familien Lademann und von dem Knesebeck instandgesetzt werden. Gleich Anfang Mai sollen zunächst die Grabkreuze entfernt und dann unter Beachtung des Denkmalschutzes restauriert werden, damit sie rechtzeitig an ihren angestammten Platz zurückkehren können. In den zurückliegenden Jahren hat die kleine Gemeinde und ihre Gemeindekirchenrätin Bärbel Wunsch erfolgreich zum Erhalt und zur Verschönerung der Dorfkirche und ihrer Umgebung gewirkt.

Auch die Jühnsdorfer Freiwillige Feuerwehr feiert vom 26. bis 28. August. Sie begeht den 110. Geburtstag. Quelle: Udo Böhlefeld

So wurde zunächst die Kirchenhülle selbst saniert, bevor 2016 drei neue Glocken in die Kirche einziehen konnten. Weil die Gemeinde auch die Restaurierung der Orgel auf dem Plan hatte, musste das Innere der Kirche auf seine Fertigstellung warten. Erst im Mai vergangenen Jahres war die Rekonstruktion der vor mehr als 150 Jahren gebauten Orgel des Hoforgelbaumeisters Wilhelm Remler wieder spielbar. Erst danach erfolgten die letzten Arbeiten im Kirchenschiff.

Dorfkirche und Gutshof im Mittelpunkt von Jühnsdorf

Jühnsdorf wurde erstmals 1372 urkundlich erwähnt. „Unsere Dorfkirche ist das älteste noch erhaltene Gebäude in Jühnsdorf und bildet zusammen mit dem Gutshaus den Mittelpunkt des Dorfes“, so Wunsch. Mit der Fertigstellung der Gräber der Lademanns und derer von dem Knesebeck ist das Ensemble in der Dorfmitte dann nahezu perfekt.

Beide Familien haben das Dorfleben über lange Zeit geprägt. Von 1750 bis 1904 waren die Lademanns in drei Generationen als Lehrer in Jühnsdorf präsent. Die Familie von dem Knesebeck übernahm 1823 das Jühnsdorfer Gut. Aus ihr ging Leo von dem Knesebeck hervor, ehemaliger Landrat, der die Herausgabe des „Teltower Kreisblattes“, den Bau vieler Chausseen sowie die Gründung der Teltower Kreissparkasse anregte. Die Familie unterstützt die Restaurierung der Kirche und ihrer Anlagen bis heute. Dennoch sind weitere Spenden nötig. Bitte wenden Sie sich dafür an den Gemeindekirchenrat Jühnsdorf.

Von Udo Böhlefeld