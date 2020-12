Blankenfelde-Mahlow

Einen Funken vom christlichen Geist der Weihnacht trägt die evangelische Invitaskirchengemeinde Glasow-Mahlow zurzeit täglich in den Ort. Weil es nicht ratsam ist, viele Menschen zu versammeln, wird fast ausschließlich per Mund-zu-Mund-Weitergabe eingeladen, sich meist draußen mit großem Abstand und kurz zu einem Tages-Einhalt zu treffen. „Lebendiger Advent“ heißt die minimalistische Reihe, die Pfarrerin Ulrike Voigt ins Leben gerufen hat.

Als ihr die Idee dazu kam, war der komplette Lockdown der kommenden Wochen noch nicht in Sicht. Sie wollte jeden Tag an anderen Orten symbolisch ein Adventstürchen öffnen. Hinter dem verstecken sich, wie im bunten Adventskalender an der Wand, verschiedene Überraschungen. Das soll helfen, die Tage zum Fest bewusst der inneren Vorbereitung auf den Sinn des Weihnachtsfestes zu richten, ruhig und froh gestimmt diese sehr besondere Zeit zu erleben.

Viele Akteure gestalten diesen Adventskalender mit

Ihre Idee gab die Pfarrerin an Jugend-, Familien- und Seniorenmitarbeitende weiter und konnte die beiden Kirchengemeinden Glasow und Mahlow, die Invitas-Kita, den Campus Hoffbauer mit evangelischer Grundschule und Kindertagesstätte und Musiker für die Mitarbeit gewinnen. Daraus wurde ein „Kalender“, von dem sich jeden Tag um 17 Uhr – außer sonntags vormittags zur Gottesdienstzeit – an anderer Stelle ein Türchen öffnet, das ein 15-minütiges weihnachtliches Angebot offeriert.

Nachdenkliches und Besinnliches

Verschiedene Verantwortliche haben sich Gedanken um die kleine Andacht gemacht: Montags bereiten die Kita im Campus Hoffbauer und dienstags die Invitas-Kita in der Rathenaustraße Mahlow einen „ Advent für Familien“ vor. Sie sprechen beispielsweise über den Nikolaus, singen und reden über das Licht. Mittwochs ab 17 Uhr gibt es an der Dorfkirche Glasow „Nachdenkliches und Besinnliches“, jeden Donnerstag schreibt die Hoffbauer-Schule sich „ Advent für Jung und Alt“ auf die Fahne, am Freitag hört man zur selben Zeit am Gemeindezentrum Rathenaustraße Akteure „Vom Advent erzählen“ und samstags gibt es auf dem Bahnhofsvorplatz „Musik zum Advent“.

Gisela Forschner begleitete ein Lied.t Quelle: Andrea von Fournier

Am vergangenen Freitag trafen sich vor dem Gemeindezentrum mit Pfarrerin Ulrike Voigt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Uwe Schüler, Ortsvorsteherin Vera Hellberg und Besucher mit Masken und im gebührenden Abstand. Gisela Forschner und Barbara Schüler hatten die Vorbereitung in der Hand. Es war dunkel und winterlich kalt, der Eingang zum Gemeindehaus in festliches Licht von Adventsstern und Laternen getaucht. Auf der Eingangstür, die kurz geöffnet wurde, prangte die große „11“ für das Datum.

Fotos dokumentieren die kleinen Andachten

Barbara Schüler begrüßte die Anwesenden. Wie an jedem Abend wurde der Psalm 24 gelesen und gemeinsam ein Lied gesungen. Dann las Gisela Forschner eine wunderbare Begebenheit, die sich in der Dresdner S-Bahn Weihnachten 2019 zugetragen hatte. Anschließend nahm sie ihre Gitarre und sang mit den Umstehenden. Währenddessen machte Sonja Schmidt Fotos von der abendlichen Idylle und verriet, dass sie täglich Bilder an die Mitarbeiter des Hoffbauer-Campus schickt. Dort wird eines im großen Format ausgedruckt und in den Adventskalender am Zaun des Campus in der Berliner Straße 26 eingefügt. So können Kinder, Eltern und alle Vorbeikommenden verfolgen, was an welchem Tag beim „Lebendigen Advent“ passierte.

Als dann der letzte Ton an diesem Freitagabend verklungen war, verteilte Barbara Schüler an jeden der Besucher noch eine kleine Überraschung für zuhause: ein Gedicht und eine Bastelanleitung für einen Stern mit dem dafür notwendigen Material.

