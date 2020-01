Baby Vincent hatte es eilig – und die Uroma war Geburtshelferin

Blankenfelde/Werder

Plötzlich musste es sehr, sehr schnell gehen: Der kleine Vincent hatte es so eilig, auf die Welt zu kommen, dass seine Mama in kein Auto mehr steigen konnte. Sylvia Anderseck musste ihr Söhnchen bekommen, wo sie war – zuhause bei der Familie in Blankenfelde. Gerade noch schaffte sie es eine Etage höher ins Badezimmer. Den kleinen Mann konnte sie noch so lange bei sich halten, bis die Oma kam. Die ist zwar 79 Jahre alt und nun Vincents Uroma, aber ein Berufsleben lang war sie Hebamme.

Vincent Leviano Anderseck kam mit Hilfe seiner Uroma auf die Welt – zuhause in einer Badewanne. Er hatte es so eilig, dass seine Mutter nirgendwo mehr hingefahren werden konnte. Sie selbst wurde auch nicht in einem Kreißsaal geboren, sondern in einem Krankenwagen.

Fröhlich und glücklich sitzen Sylvia Anderseck und Benjamin Riemer in ihrer Wohnung in Werder auf dem Sofa und erzählen, wie ihr erstes Kind das Licht dieser Welt erblickte. „Wir waren die ganze Woche schon in Blankenfelde bei ihren Eltern. So war immer jemand da, der sie hätte fahren können“, erzählt Vincents Vater. Sanft streicht er dem Söhnchen, das im Tuch an seinem Bauch friedlich schläft, über den kleinen Kopf. Sylvia Anderseck ergänzt: „Wir hatten uns ja in einem Geburtshaus in Potsdam angemeldet. Es war alles geplant und besprochen.“

Die Oma kam mit Hebammentasche

Doch es kam anders: Am 22. Januar früh morgens war Benjamin Riemer gerade nach Berlin zur Arbeit aus dem Haus, da ging’s los. „Gar nicht wie erwartet langsam, sondern gleich mit Presswehen“, erzählt Sylvia Anderseck. Ihre Mutter wollte sofort mit ihr losfahren, doch auch das ging nicht mehr. „Ich hab’ nur noch gesagt, ,Ich fahr’ nirgends mehr hin’“, sie lacht beim Erzählen. Stattdessen rief die Mutter die Oma an, sie wohnt im selben Ort. Zehn Minuten später war sie da, „mit ihrer Hebammentasche, die hat sie immer noch“, sagt Sylvia Anderseck. Und dann hatten die drei zu tun, die werdende Mutter, Klein-Vincent und die Hebammen-Uroma.

„Plötzlich kam er ganz schnell rumgerutscht, das Ärmchen hinterm Kopf“, erzählt die glückliche Mutter. Und sagt: „Wie er da so vor mir lag auf meinen Knien – dieses Bild werde ich nie vergessen.“ Inzwischen waren auch die beiden Hebammen da, die den Kleinen in Potsdam hatten entbinden sollen. Sie hatten Maßband und Waage dabei, für alles gab es nun genug Hände. Sogar der eilends informierte Papa erlebte Teil zwei der Geburt noch mit und konnte die Nabelschnur durchschneiden. Hebamme Elke Bohr erklärt: „Man wartet ja damit so lange, bis sie ausgepulst ist, damit das Kind noch möglichst viel Blut von der Mutter mitbekommt.“

Die zweite Hausgeburt und das 4302. Kind

Dem 32-Jährigen bescheinigt sie, alles gut gemacht zu haben. Die erfahrene Geburtshelferin duschte Enkelin und Urenkel, dann durfte der Papa seinem 54 Zentimeter langen und 4070 Gramm schweren Söhnchen die ersten Sachen anziehen. „Das einzige, was ich auf die Schnelle nicht machen konnte war, die Herztöne zu kontrollieren“, erzählt Elke Bohr. Es war ihre zweite Hausgeburt. Und Urenkel Vincent ist das 4302. Kind, dem sie auf diese Welt half.

Sylvia Anderseck gesteht, dass sie sich schon früher gewünscht hatte, ihre Oma möge bei der Geburt ihres ersten Kindes dabei sein. „Doch als ich mal nachgerechnet hatte war klar: Das geht nicht, da ist sie lange Rentnerin.“ Dass es nun ganz unerwartet so kam, macht sie glücklich. Die studierte Biosystemtechnikerin und Bioinformatikerin hatte ihren Benjamin 2012 in einer Disko in Berlin kennengelernt – in seiner Heimatstadt Werder leben sie seit 2018.

Vincents Mutter ist im Krankenwagen geboren

Nun liegen Vincents aufregende Geburtsstunden gerade eine gute Woche hinter den Eltern. Deren Geschwister, Eltern, Großeltern und Freunde kennen das jüngste Familienmitglied inzwischen, haben die junge Familie beschenkt und freuen sich an ihrem Glück. Fast nebenbei erzählt Sylvia Anderseck noch das: Ihre Oma war auch bei der eigenen Entbindung dabei – im Krankenwagen zwischen Blankenfelde und Jühnsdorf.

Auch die Hebamme erinnert sich genau: „Meine Tochter wurde abgeholt und ich musste ohnehin nach Ludwigsfelde zur Frühschicht. Da bin ich mit in den Krankenwagen eingestiegen.“ Heilfroh sei der Fahrer gewesen, erzählt die nun dreifache Uroma: „Der hatte von diesen Dingen keine Ahnung und bog nur noch in den Weg vor der Autobahnbrücke ein, dann ging’s schon los.“ Bei Andersecks liegt es offenbar in den Familien-Genen, dass es die Babys sehr eilig haben.

Zwei bis drei Hausgeburten pro Jahr in Blankenfelde

In der Geburtsurkunde von Sylvia Andersecks steht trotz dieses Abenteuers als Geburtsort Ludwigsfelde, in der Geburtsurkunde von Vincent heißt es exakt Blankenfelde. Vater Benjamin Riemer sagt: „Die Standesbeamtin erzählte uns, es gibt in Blankenfelde pro Jahr zwei bis drei Hausgeburten.“ Doch eine mit der eigenen Uroma als Hebamme, das bleibt das Besondere für Vincent. Davon erzählt er vielleicht mal eigenen Kindern.

Von Jutta Abromeit