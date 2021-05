Blankensee

Die beliebte Konzertreihe „Blankenseer Musiksommer“ wird nicht – wie ursprünglich angedacht – bereits Ende Mai starten können. Die Organisatoren hoffen nun darauf, dass ab dem 25. Juni wieder regelmäßig Konzerte im Kirchenzentrum „Waldfrieden“ der Johannischen Kirche in Blankensee stattfinden dürfen. Der eigentlich für den 28. Mai geplante Auftritt des Four Bones Quartetts wird ins nächste Jahr verschoben.

Wenn es wieder möglich sein wird, Konzerte zu veranstalten, dann wird am Freitag, 25. Juni, das Jazz-Trio Kordes-Tetzlaff-Godejohann in der Kirche erwartet. An der berühmten Jehmlich-Orgel des markanten Bauwerks wird dann Jürgen Sonnentheil Platz nehmen. Gemeinsam wollen die Musiker George Gershwins „Rhapsody in Blue“ zu Gehör bringen.

„Berliner Luft" in Blankensee

Am 23. Juli dann möchte das Duo JanDi – bestehend aus Klarinettist Dimitri Schenker und Pianist Jan Weigelt – populäre Werke der klassischen Musik und des Jazz aufführen. Zu ihrem breiten Repertoire gehören Werke von Mozart ebenso wie Rimskij-Korsakows „Hummelflug“ oder „Casablanca“-Melodien. Das Saxofon-Quartett Clair-Obscur will am 20. August „Berliner Luft“ nach Blankensee bringen. Die vier renommierten Musiker, die zusammen eines der hierzulande gefragtesten Saxofon-Quartette bilden, haben sich für ihr Gastspiel Werke von Kurt Weill, Hanns Eisler und den Comedian Harmonists vorgenommen.

Auftritt der Jehmlich-Orgel

Eine musikalische Reise durch das barocke Europa planen die Mitglieder des Barocktrompeten-Ensembles Berlin am 17. September. Sie spielen auf historischen Instrumenten Kompositionen von Scarlatti, Händel und Corelli.

Organist Gerhard Löffler wird dann am 8. Oktober zum Abschluss des „Blankenseer Musiksommers“ noch einmal die Jehmlich-Orgel zum Klingen bringen. Der Hamburger Kirchenmusiker hat ein enormes Orgelrepertoire und als Dirigent.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation empfiehlt es sich, sich aktuell auf der Homepage www.blankenseer-musiksommer.org über Ticketkauf und eventuelle Zugangsbedingungen zu informieren.

Von Karen Grunow