Blönsdorf

„Bei dem Gewinnspiel, sollte man begründen, warum man die Obstkiste unbedingt haben muss. Ich habe dann geschrieben, dass ich die Kinder damit überraschen möchte und das war am Ende auch das Kriterium“ erzählt Anja Balzer. Die 45-Jährige Hobby-Autorin aus Altes Lager besuchte am Freitagmorgen die Blönsdorfer Grundschule „ Thomas Müntzer, um der Klasse 3c ein prall gefüllte Obstkiste zu überreichen. Und obwohl Anja Balzer dabei als Weihnachtsengel verkleidet war, wurde sie von den Schülern sofort erkannt. Denn mit ihrem Besuch zum Bundesweiten Vorlesetag am 20. November, hatte sie bei den Schülern und Lehrern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Anja Balzer hatte den Schülern dort aus dem Buch „Der vereiste Regenbogen“ vorgelesen, dass sie vor gut einem Jahr gemeinsam mit Künstlerin Birgit Wohlauf und Web-Gestalterin Katrin Zeitschel herausgebracht hat.

Diese Obstkiste aus Leipzig wurde vom Weihnachtsengel persönlich überbracht. Quelle: Isabelle Richter

Doch nicht nur die Kinder waren begeistert von der Autorin, die hauptberuflich im öffentlichen Dienst arbeitet – auch die 45-Jährige war von den Schülern ganz angetan. „Es macht mir so viel Spaß mit den Kindern, weil man kann sie immer noch so gut abholen und sie nehmen es dankend an“, erklärt Balzer. Auch nach der Lesung, gingen ihr die Grundschüler nicht aus dem Kopf. Als sie dann plötzlich bei Instagram ein Gewinnspiel des Online-Frische-Shops „Hansen Obst“ aus Leipzig entdeckte, bei dem es die Obstkiste zu gewinnen gab, zögerte sie nicht lange und machte mit.

In Leipzig kam Anja Balzers Begründung am Ende sogar so gut an, dass die Kiste noch voller bepackt wurde, als eigentlich geplant. Eine Ananas, Weintrauben und Apfelsinen sowie ausgefalleneres Obst wie die Nashi-Birne kamen bei den Schülern gut an und wurden direkt im Anschluss an den Weihnachtsengel-Besuch verputzt.

Schöne Erinnerungen an die Blönsdorfer Grundschule

Für Anja Balzer ist die Obstkiste nur eine kleine Geste, die aber von Herzen kommt. Denn die 45-Jährige findet, dass man gerade in der Weihnachtszeit ein wenig Abstand vom stressigen Alltag und den Herausforderungen der Coronapandemie halten und sich jetzt auf die schönen Dinge des Lebens besinnen sollte. Darüber hinaus weiß sie als Mutter selbst, wie viel Freude man Kindern mit kleinen Überraschungen bereiten kann. Darüber hinaus hat Anja Balzer auch einen engen Bezug zur Blönsdorfer Grundschule. „Meine beiden Kinder sind hier zur Schule gegangen und ich habe immer noch diese Verbindung, weil es so eine schöne Zeit war“, erzählt die 45-Jährige.

Neben der Obstkiste, brachte sie den Kindern außerdem noch neuen Lesestoff mit, den die Kinder nach der Lesung bei ihr bestellt hatten. Anja Balzer hat in den vergangenen Jahren schon etliche Geschichten geschrieben. Darunter auch die vom kleinen Sternenmädchen Funkila, das auf einem vereisten Regenbogen ausrutscht und auf der Erde landet. Die Idee dafür hatte eigentlich ihr Sohn Yves. „Er hat mich mal gefragt, ob es auch im Winter Regenbögen gibt“, erzählt die 45-Jährige.

Die Geschichte rund um den vereisten Regenbogen schaffte es dann zunächst auf die Bühne, als Sandra Werner vor einigen Jahren für ihre „Falkenberger Tanzmäuse“ nach einem neuen Programm suchte. Später gab Anja Balzer ihre Geschichte der Künstlerin Birgit Wohlauf aus Liepe zum Lesen, die daraufhin gleich den Stift zückte und einige Zeichnungen entwarf. Die Illustrationen im Buch blieben jedoch bewusst ohne Farbe – so können die Kinder sie selbst kreativ werden und ihr eigenes Buch individuell gestalten.

Info: Das Buch kann unter www.pfefferminz-verlag.de bestellt oder in den Buchhandlungen Kaim und Der Esel auf dem Dach in Wittenberg erworben werden. Für die pünktliche Lieferung zu Weihnachten sollten Bestellungen spätestens eine Woche vor Heiligabend erfolgen.

Von Isabelle Richter