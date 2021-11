Blönsdorf

Zwei Radfahrerinnen fuhren am Freitag die L 82 von Blönsdorf in Richtung Kurzlipsdorf entlang. Dabei wurden sie von einem unbekannten Fahrzeug überholt, welches eine der beiden Radfahrerinnen streifte. Beide Radfahrerinnen stürzten und mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Radfahrerinnen trugen reflektierende Kleidung, aber keinen Fahrradhelm.

Von MAZonline