Blönsdorf

„Ich bin ein ganz sensibler Mensch“, sagt Susann Kaiser. Die junge Fleischereifachverkäuferin hat das Herz am rechten Fleck und das wissen auch ihre Kunden zu schätzen. Nicht umsonst ist die Jessenerin wohl eine der beliebtesten Verkäuferinnen in der Region. Wenn sie hinter der Theke der „Neumarkt-Fleischerei“ in Blönsdorf steht und anderen etwas gutes tun kann, ist die 37-Jährige in ihrem Element. Denn Susann Kaiser ist, wie sie selbst sagt,Verkäuferin aus Leidenschaft.

Susann Kaiser liebt den Menschenkontakt

Von den meisten ihrer Kunden wird die quirlige Verkäuferin inzwischen schon liebevoll mit einem „Hallo, Susi“ begrüßt. Oft folgt dann ein fröhlicher Plausch. Das Vertrauen in die Verkäuferin ist groß. Denn die 37-Jährige kennt fast jedes Gesicht und weiß, was ihre Kunden wollen oder brauchen. Obwohl die kleine Fleischerei in Blönsdorf ein wenig versteckt liegt, kommen ständig neue Kunden vorgefahren.

Der Kundenkontakt ist für Susann Kaiser der schönste Teil ihres Berufes. „Wenn ich in den Laden komme, vergesse ich den Alltagstrott“, erzählt die 37-Jährige. Zudem ergänzt die Verkäuferin: „Ich bin einfach ein lebensfroher Mensch.“ Neben ihrem freundlichen Erscheinungsbild, hat Susann Kaiser aber auch noch andere Qualitäten. Ein Standard-Sortiment gibt es bei der 37-Jährigen nicht. Susann Kaiser steckt viel Arbeit in ihr Handwerk und kreiert ständig neue Spezialitäten, um ihre Kunden zu überraschen. Dabei hatte die Jessenerin ursprünglich ganz andere Karrierepläne.

Vom Krankenhaus zur Fleischertheke

Susann Kaiser wollte Krankenschwester werden. Nach einem halben Jahr brach sie die Ausbildung jedoch ab. Der Grund: Zu viel Theorie und zu wenig Praxis. Als die Jessenerin nach einer Alternative suchte, suchte die Fleischerei Seydaland in Jessen gerade eine Auszubildende. Susann Kaiser ließ sich auf das Experiment ein. Dass das einmal ihr Traumberuf wird, ahnte sie damals noch nicht. Wie sich schnell herausstellte, brachte die Jessenerin aber von Anfang an ein besonderes Talent mit.

„Ich war bei der Kammermeisterschaft im Wurstplattenlegen“, erzählt Susann Kaiser. „Dort durften nur die Besten hin.“ Bis auf ein paar kurze Auszeiten, in denen sie unter anderem in Bayern arbeitete, war die Jessenerin 16 Jahre lang Verkäuferin bei Seydaland. Im Oktober 2017 wurde der Betrieb dann von der Jüterboger Neumarkt-Fleischerei übernommen.

Neue Herausforderung in Blönsdorf

Bei ihren neuen Vorgesetzten war Susann Kaiser bereits bekannt und sie wollten sie behalten. Die Fleischereifachverkäuferin sollte deshalb den Laden in Blönsdorf übernehmen. Die 37-Jährige zweifelte jedoch daran, dass sie der Aufgabe gewachsen ist. Nach langem Zögern wagte sie den Schritt. Für Susann Kaiser rückblickend eine der besten Entscheidungen. Denn die Verkäuferin liebt ihren Laden und das Umfeld.

Im Laden selbst hat sich in den drei Jahren viel verändert. Mit Erfolg. Inzwischen ist ihr Kundenstamm groß. „Man fühlt sich hier wie zu Hause“, sagt einer ihrer Stammkunden. „Sie spricht jeden mit dem Namen an. Das hat so etwas Persönliches und man merkt einfach, dass sie ihre Arbeit mit Liebe und Herzblut macht.“

Spezialitäten bieten den Kunden Abwechslung

Susann Kaiser überrascht ihre Kunden ständig mit neuen kreativen Ideen. Der Verkäuferin ist es wichtig, ihnen über das normale Standard-Angebot auch etwas Besonderes zu bieten. Oft gibt sie bei der Wahl sogar den entscheidenden Impuls und ermutigt ihre Kunden dazu, einmal etwas anderes zu probieren. Das kommt bei vielen an. Susann Kaiser überlässt nichts dem Zufall. „Ich biete meinen Kunden nichts an, was ich nicht vorher schon zu Hause ausprobiert habe“, sagt sie.

Das gute Feedback ist ihre Bestätigung. Die Verkäuferin fühlt sich wohl in Blönsdorf. Sie liebt ihren Laden und das Umfeld. Glücklich über ihr Schicksal erklärt die 37-Jährige: „Die Kundschaft hat mich so herzlich aufgenommen und die Geschäftsführung zeigt mir so viel Vertrauen. Ich bin dankbar, dass es so gelaufen ist. Hier kann ich so sein, wie ich bin.“

Von Isabelle Richter