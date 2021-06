Blönsdorf

Kicken wie die Profis – dieses Ziel haben in dieser Woche dreißig junge Nachwuchsspieler in Blönsdorf. Auf dem Gelände der Grundschule „Thomas Müntzer“ findet in dieser Woche ein Fußballcamp statt. Trainer Paul Pflug hat schon beim Bundesligisten Hertha BSC die Fußballstars von morgen fit gemacht. Aktuell ist er als Trainer für die Männer des Regionalligisten Tennis Borussia Berlin zuständig. In der Saisonpause kümmert er sich mit Fußballcamps in den Ferien um die Kids aus Teltow-Fläming.

Trainer Paul Pflug konzentriert sich in dieser Woche voll und ganz auf die Nachwuchskicker der Grundschule Blönsdorf. Quelle: Isabelle Richter

Paul Pflug weiß, wie man als Mannschaft gute Chancen herausspielt. Auch beim Deutschlandspiel am Dienstagabend hätte einiges besser laufen können. „Wir haben viele Standards gegen uns verursacht“, meint der 29-Jährige. Auch das mögliche Tor von Thomas Müller hätte das Spiel vielleicht noch drehen können. Nichtsdestotrotz habe die Mannschaft in dem Turnier eine gute Leistung gezeigt, findet Pflug.

Ein großes Thema war das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM am Mittwoch nicht mehr. Die Jungs vom Fußballcamp interessierte vielmehr, wie sie selbst den perfekten Pass oder Torschuss hinbekommen. Paul Pflug zeigt ihnen in dieser Woche, auf welche Dinge sie auf dem Platz achten müssen. Neben Techniktraining mit Passen, Dribbeln und Schießen werden auch die Fähigkeiten im Zusammenspiel mit der Mannschaft gefördert. Um das Gefühl für die richtige Situation zu bekommen und mit kreativen Spielzügen punkten zu können, braucht es vor allem Spielpraxis, weiß Paul Pflug. Das Coaching vom Trainer mit B-Lizenz gibt es deshalb direkt vom Spielfeldrand. Am Freitag folgt ein Abschlussturnier. Zudem wird der Trainer auch jedem einzelnen seiner Schützlinge noch ein Feedback zur Wochenleistung geben.

Geeignet ist das Fußballcamp für jeden der Spaß an dem Sport hat. „Es ist ein Camp für alle Leistungs- und Niveaustufen“, so Paul Pflug. Ob die Erst- bis Sechstklässler Fußballanfänger sind oder schon im Verein spielen, sei egal. Der 29-Jährige hat Übungen für alle Anforderungen, so dass sich jeder seiner Leistung entsprechend verbessern kann. „Letztendlich kommt es darauf an, dass die Kinder Spaß daran haben“, erklärt Paul Pflug. „Man darf da nicht zu ernst rangehen. Da wird zwischendurch auch mal ein kleiner Witz gemacht.“ Fleiß und Ehrgeiz sind beim Fußball dennoch wichtig.

Neben der Grundschule in Blönsdorf geht es für Paul Pflug in den kommenden Ferienwochen noch in andere Orte des Landkreises wie Ludwigsfelde oder Baruth. Der 29-Jährige, der ursprünglich aus Linda – einem Nachbarort der Gemeinde Niedergörsdorf in der Stadt Jessen – stammt, kommt gerne in seine Heimatregion zurück. Vor allem kleinere Orte liegen ihm am Herzen. Denn aus Erfahrung weiß er, dass die Ferienangebote dort nicht so üppig sind, wie in der Stadt.

England ist der Favorit bei Kids und Trainer

Während der Fußballcamps kommt es auch immer wieder vor, dass junge Spieler durch ihr Talent auffallen. „Das kann man ziemlich schnell erkennen“, so Pflug. Zum Beispiel daran, ob der Spieler sich wie ein Sportler bewegt oder eher eine steife Haltung hat und nicht so leichtfüßig unterwegs ist. Der Trainer schaue dann nach Möglichkeiten, den Spieler zu fördern.

Auch die Spielzüge der Nachwuchskicker in Blönsdorf konnten sich am dritten Trainingstag schon sehen lassen. Ihre Vorbilder spielen derzeit bei der EM für Italien oder England. Wenn es nach den Jungs geht, werden beide Mannschaften im Finale gegeneinander antreten. Darüber, wer das Rennen macht, scheiden sich allerdings die Geister. Die Mehrheit glaubt jedoch an den englischen Fußball. Das ist auch Paul Pflugs Tipp. „Dieser Sieg gegen Deutschland hat die Engländer glaube ich noch mal mental gepusht.“

Von Isabelle Richter