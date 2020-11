Blönsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 75.000 Euro zur Beschaffung mobiler Endgeräte erhalten. Als Schulträger kann die Gemeinde nun insgesamt 55 Notebooks mit Headset und Tasche sowie zwei Rollcontainer zum Verstauen der Notebooks für die Grundschule „ Thomas Müntzer“ in Blönsdorf kaufen. Ein entsprechender Auftrag wurde jüngst einstimmig durch den Hauptausschuss vergeben. Es lagen drei Angebote vor.

Den Zuschlag erhielt die Firma WBS IT Service aus Leipzig mit einer Auftragssumme von rund 55.710 Euro. Im Rahmen des Vergabeverfahrens wurden die Angebote noch mit 16 Prozent Mehrwertsteuer angegeben. Da die Lieferung zwischen sechs und acht Wochen dauert, wurde die Vergabesumme mit 19 Prozent Mehrwertsteuer neu berechnet.

Finanzhilfe für größere Bildungsgerechtigkeit

Grund für den gestellten Förderantrag war, dass ein Teil der Blönsdorfer Grundschüler nicht über digitale Endgeräte wie Notebooks oder Tablets verfügt und diese Schüler dann im Homeschooling unzureichend erreicht werden und so einen Nachteil hätten. Um diese Kinder zu unterstützen, haben Bund und Länder den Digital-Pakt um ein Sofortausstattungsprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro erweitert. Das Land Brandenburg hat aus diesen Bundesfinanzhilfen rund 15 Millionen Euro erhalten. Wie Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) im Mai erklärte, soll mit der Hilfe eine größere Bildungsgerechtigkeit in Brandenburg hergestellt werden.

Zum Bedarf an der Blönsdorfer Grundschule erklärte Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft): „Lehrmittelbefreite Kinder hatten wir 92 – also fast ein Drittel der Schüler. Das ist schon eine sehr hohe Zahl.“ Laut der Bürgermeisterin richtete sich auch die Höhe der Zuwendung nach der Anzahl der lehrmittelbefreiten Kindern. „Also es ging nicht darum, wie viele Kinder kein Endgerät zu Hause haben“, so die Bürgermeisterin. Ausgeschrieben wurde dann die Beschaffung von 60 Notebooks mit Headset und Taschen sowie zwei Rollcontainern. Nach der Auswertung der Angebote wurde jedoch festgestellt, dass die Menge der Notebooks auf 55 gekürzt werden muss, um im Rahmen der Förderung zu bleiben.

Dennoch sei laut Doreen Boßdorf davon auszugehen, dass nicht alle der gekauften Notebooks später verliehen werden müssen. Eine Geräte bleiben in der Schule und können dort im Unterricht genutzt werden. Zu den Leihbedingungen erklärt die Bürgermeisterin: „Wir kaufen die Notebooks und stellen sie der Schule zur Verfügung. Dann gibt es einen Leihvertrag zwischen der Schule und den Kindern, bei denen zu Hause kein Gerät vorhanden ist.“

Inbetriebnahme und Inventarisierung an Externen vergeben

Neben dem Kauf der Endgeräte samt Zubehör, wurden zudem die notwendigen Dienstleistungen in Höhe von 16.350 Euro an die Firma Sotecon aus Seehausen vergeben. Dazu zählen die Inbetriebnahme, Konfiguration und Installation der 55 Notebooks mit Aufnahme in die Schuldomäne sowie die Inventarisierung der Endgeräte mit Zubehör und der Rollcontainer. Zum Hintergrund der Vergabe an eine externe Firma erklärte Doreen Boßdorf, dass die Verwaltung zwar einen IT-Mitarbeiter habe – man aber seit dem vergangenen Jahr schon mit der Firma Sotecon zusammenarbeite und sich diese bewährt habe. Ein Dienstleistungsvertrag sei zunächst nur für die Inbetriebnahme der Geräte abgeschlossen worden. Ob diese dann weiter durch die Firma Sotecon oder durch den IT-Mitarbeiter aus der Verwaltung betreut werden, müsse im Anschluss noch geklärt werden.

Von Isabelle Richter