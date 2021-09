Blönsdorf

Die Klassenräume der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Blönsdorf sind seit Jahren Thema in der Gemeinde Niedergörsdorf. Inzwischen ist die einstige Forderung der Gemeindevertretung, jährlich mindestens zwei alte Klassenräume zu sanieren, fast erfüllt. Auch in diesen Sommerferien wurden in zwei Klassenräumen die verschlissenen Fußböden, die Wandfarbe, die Wasser- und Abwasserstränge und die Elektrik erneuert. Wie Bauamtsleiter Ron Peterson berichtet, gibt es damit aktuell nur noch drei Klassenräume, die saniert werden müssen. Geplant sei eine letzte Maßnahme in den Sommerferien 2022. „Danach gehen wir in die Flure“, so Peterson.

Klassenräume haben jetzt alle Digitaltafeln

Ausgestattet sind inzwischen auch alle Klassenräume mit moderner Technik. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Digitalpakt konnten bereits in den Jahren 2018 und 2019 die nötigen Anschlüsse für die neuen Geräte verlegt werden. Nun sind in den Sommerferien insgesamt 14 Digitaltafeln mit beschreibbaren Flügeln und Soundsystem sowie sieben Dokumentenkameras geliefert und montiert.

Schon in den ersten Wochen haben sich die modernen Hilfsmittel gut etabliert. „Die Resonanz von den Lehrern ist bisher sehr gut. Auch bei den Älteren gibt es keine Berührungsängste, weil das ganze System schon sehr leicht aufgebaut ist“, erklärt der Bauamtsleiter. Vieles sei der Arbeit am Laptop ähnlich. Laut Peterson haben die Lehrer über die digitalen Tafeln etwa Zugriff auf verschiedene Lernprogramme und -anwendungen, können Tafelbilder abspeichern und für darauffolgende Stunden nutzen und diese wieder überschreiben oder Lernfilme direkt abspielen.

Mit den transportablen Dokumentenkameras können beispielsweise Buchseiten auf den Bildschirm projiziert werden. Außerdem haben Lehrer die Möglichkeit, mit den Kameras und eingebautem Mikrofon, einfach und unkompliziert Lernvideos zu drehen. Im Falle eines erneuten Lockdowns, ist man in Blönsdorf also vorbereitet.

Lüften: Ampelsystem zeigt, wie frisch die Luft ist

Das ist man laut Peterson nun auch beim Thema Lüften. Über die Anschaffung von mobilen Geräten war in der Gemeindevertretung bereits diskutiert worden. Das Ergebnis damals: Regelmäßiges Lüften durch die großen Fenster bringt in der Grundschule dasselbe Ergebnis, wie ein Lüftungsgerät. Zudem ist es geräuschlos und es entstehen keine Folgekosten durch Wartungsarbeiten oder Ähnliches. Weil beim Lüften über die Fenster aber schwer einzuschätzen ist, wie oft und wie lange sie geöffnet bleiben müssen, wurden nun in allen Klassenräumen für rund 6000 Euro CO2-Messgeräte angebaut.

Die CO2-Messgeräte funktionieren über ein Ampelsystem. Quelle: Isabelle Richter

Die kleinen Geräte sind unscheinbar und stören nicht. Durch die aufleuchtenden Ampelfarben zeigen sie jedoch an, ob die Luft im Raum noch frisch ist oder wieder gelüftet werden muss. Darüber hinaus sei das Gerät laut Peterson durch die permanente Messung so intelligent, dass es andersherum auch während des Lüftens signalisiert, wann der Raum wieder genügend frische Luft hat und die Fenster wieder geschlossen werden können. „Da fanden wir den Beteiligungsprozess für die Kinder enorm wichtig, weil ihnen hiermit auch eine Aufgabe übertragen wird“, so der Bauamtsleiter zu den Vorteilen.

Neben der modernen Ausstattung ist auch das Platzproblem der Grundschule weiter Thema. Ron Peterson befindet sich bereits im Gespräch mit einem Planer, der auf Schulgebäude dieses Typs spezialisiert ist. Dabei werden aktuell verschiedene Varianten für die Grundschulerweiterung geprüft. Auch dieses Thema soll bald im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2022 besprochen werden.

Von Isabelle Richter