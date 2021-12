Blönsdorf

„Wir werden jetzt erstmal im Dorf richtig Krach machen. Das lassen wir uns heute nicht nehmen“, sagte Bernd Dümiche am späten Donnerstagnachmittag. Für den Ortswehrführer und seine Kameraden startete der Tag schon früh um 8 Uhr bei der Firma Rosenbauer in Luckenwalde. Dort durften die Blönsdorfer Feuerwehrmänner endlich ihr lang ersehntes Löschfahrzeug abholen. Nach stundenlangem Durchgehen des komplett neuen LF 10 ging es dann in Richtung Niedergörsdorf. Als erstes präsentiert wurde das Fahrzeug an der Gemeindeverwaltung Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) und Martina Schlanke. Neben den strahlenden Augen der Blönsdorfer Kameraden staunten auch die Bürgermeisterin und die Kämmerin nicht schlecht über die moderne Technik. Viel wichtiger sei laut Doreen Boßdorf aber, dass die Einsatzkräfte endlich sicher unterwegs sind.

Das neue Löschfahrzeug ist mit modernster Technik ausgestattet. Zudem besitzt es einen 2000-Liter-Wassertank. Quelle: Isabelle Richter

Anfang 2020 hatte Bernd Dümiche die Problematik mit dem inzwischen 38 Jahre alten Vorgänger des neuen Fahrzeuges erläutert. Laut dem Blönsdorfer Ortswehrführer wurde in den vergangenen 20 Jahren eine fünfstellige Summe in Reparaturarbeiten gesteckt. Zudem erklärte er, dass das Fahrzeug jedes Jahr für mindestens eine Woche ausfalle. Welche Folgen das im Ernstfall haben könnte, beschrieb auch Gemeindewehrführer Patrick Bellin schon 2018. Seit dem hat sich in Niedergörsdorf einiges getan. Nach der Gemeindevertretersitzung vor fast zwei Jahren folgten viele Diskussionen. Im Juni 2020 wurde die Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, um die Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges auf den Weg zu bringen. Wenige Monate später konnte Vergabe erfolgen. Bis vor Kurzem waren die Blönsdorfer Kameraden noch davon ausgegangen, dass das Fahrzeug erst Anfang 2022 ausgeliefert wird. Umso größer war die Überraschung, dass es noch vor Weihnachten kommt. Über die erste Fahrt sagt Bernd Dümiche im Vergleich zum bisherigen Einsatzwagen: „Das ist was völlig anderes von der Geräuschkulisse und vom Fahrverhalten.“

Die Kosten belaufen sich laut Martina Schlanke auf 323.000 Euro, so wie geplant. Wie bereits berichtet, muss die Gemeinde auch keinen Kredit in Höhe von 100.000 Euro aufnehmen, wie ursprünglich geplant. Die Finanzierung solch eines Feuerwehrfahrzeuges aus dem eigenen Haushalt zu stemmen, sei laut Doreen Boßdorf trotzdem eine Hausnummer für die kleine Kommune gewesen. Dafür, dass der Brandschutz eine Pflichtaufgabe sei, würde sich die Bürgermeisterin mehr Unterstützung vom Land wünschen.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf wünscht sich zur Sicherung des Brandschutzes mehr Unterstützung vom Land . Quelle: Isabelle Richter

Darauf, dass Fördermittel bereitgestellt werden, habe man laut Patrick Bellin im Fall von Blönsdorf glücklicherweise nicht vertraut. Denn ein Löschfahrzeug wie dieses sei wieder einmal aus der Liste der förderfähigen Fahrzeuge geflogen. Demnach hätte die Gemeinde erst im Jahr 2024/25 auf einen neuen Einsatzwagen hoffen können. Sicher wäre aber auch das nicht gewesen. Laut Bellin sei das neue Fahrzeug ein „großer Schritt“, der seit Jahren überfällig war und von dem die Gemeinde im Ernstfall definitiv profitiert. Denn Blönsdorf zählt zu den fünf Schwerpunktwehren, die den ganzen westlichen Gemeindeteil – mit Unterstützung von Schönefeld und Mellnsdorf – abdecken muss. „Blönsdorf ist für uns ein wichtiger Ankerpunkt und mit dem neuen Fahrzeug ist der Grundstein gelegt. Jetzt müssen nur noch aktive Kräfte nachrücken. Aber wir haben die Hoffnung, dass jetzt mehr Leute dort in die Feuerwehr eintreten“, so Patrick Bellin zur MAZ.

Auch Bernd Dümiche ist sich sicher, dass aus den 15 aktiven Kameraden künftig wieder mehr werden. Mit dem neuen Fahrzeug könne man das Interesse viel eher wecken, denn mit dem alten sei man nicht mehr wirklich ernst genommen worden. Darüber hinaus wurden auch an der Wehr selbst die damals kritisierten Mängel bei Elektrik, Heizung oder an der Einfahrt von der Gemeinde beseitigt.

Von Isabelle Richter