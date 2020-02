Nicht einsatzbereit: Wehrführung macht Druck

Blönsdorf

„Unsere Geduld ist am Ende“, sagte Blönsdorfs Ortswehrführer Bernd Dümiche aufgebracht während der jüngsten Sitzung der Niedergörsdorfer Gemeindevertretung. Der 37-Jährige erschien am Mittwochabend geschlossen mit seinen Kameraden, um in der Einwohnerfragestunde öffentlich verbindliche Antworten von der Verwaltung zu fordern und sie zum Handeln zu zwingen. Der Grund: Die Einsatzbedingungen seien seit Langem unzumutbar.

Wie dramatisch die Situation vor Ort wirklich ist, darüber war am Mittwoch auch ein Großteil der Gemeindevertreter überrascht. Vielen schien das Ausmaß bis dato nicht bekannt zu sein.

Kameraden werden seit Monaten vertröstet

Dümiche berichtete unter anderem von einem Überspannungsschaden im Jahr 2018, welcher die Elektrik im Feuerwehrgerätehaus lahmlegte. Dass das Problem bis heute nicht vollständig behoben wurde, brachte das Fass am Mittwoch schließlich zum Überlaufen.

„Der Elektriker kommt – das hören wir jetzt schon seit einem Dreivierteljahr“, so der Ortswehrführer frustriert. Als die Firma auch zum Termin am 20. Januar nicht erschien, platzte ihm und seinen Kameraden endgültig der Kragen. Die Konsequenz: „Wir fahren keine Einsätze mehr, bis das erledigt ist“, erklärte Bernd Dümiche. Gemeint sei vor allem die Beleuchtung im Umkleidebereich und der Fahrzeughalle. Sie funktioniert seit dem Schaden nur noch selten.

Einsatzfahrzeug gilt seit Jahren als Sorgenkind

„Gerade jetzt in der Winterzeit ist es hier komplett dunkel“, berichtet Markus Bartsch. Bei einem Rundgang durch die Blönsdorfer Wehr zeigt der stellvertretende Ortswehrführer der MAZ-Reporterin den Weg über hohe Treppenstufen, den er und seine Kameraden unter Zeitdruck im Dunkeln überwinden müssen, um von der Umkleide zum Einsatzfahrzeug zu gelangen. Bis sich dabei jemand verletzt, sei für den 36-Jährigen nur eine Frage der Zeit.

In der Umkleide des Feuerwehrgerätehauses sowie in der Fahrzeughalle fehlt seit Monaten das Licht. Quelle: Isabelle Richter

Warum dieses Problem bis heute noch nicht behoben wurde, dafür hat Markus Bartsch kein Verständnis. Auch das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug des Baujahres 1983 ist ein Riesenproblem. Gemeindewehrführer Patrick Bellin betitelte das Fahrzeug in der Vergangenheit mehrfach als Sorgenkind. Die Liste der Mängel ist lang.

„Vierzig bis fünfzigtausend Euro“, so schätzt Ortswehrführer Bernd Dümiche, wurden in den vergangenen 20 Jahren in Reparaturarbeiten gesteckt. Zudem erklärt er: „Es ist so, dass das Fahrzeug jedes Jahr für mindestens eine Woche ausfällt.“ Welche Folgen das im Ernstfall haben könnte, erläuterte Patrick Bellin schon 2018. Weil es in vielen anderen Ortsteilen auch Probleme gibt, forderte der Gemeindewehrführer zuletzt außerdem im Oktober, mehr Mittel für den Bereich Brandschutz bereitzustellen.

Kameraden haben Angst vor jeder Einsatzfahrt

Der Zustand des Blönsdorfer Fahrzeuges führt dazu, dass sich die Kameraden nicht mehr sicher fühlen. Schon einmal sei während der Fahrt die Lenkung ausgefallen, berichten Bernd Dümiche und Markus Bartsch. Passiert ist den Kameraden zum Glück nichts. Jedoch hätte der Wagen bereits einen Baum gestreift.

Laut Dümiche hätte die Einsatzfahrt böse enden können. Markus Bartsch fügt hinzu: „Wir machen das alle freiwillig und uns ist das damit verbundene Risiko bewusst – aber wir haben alle Familie und Kinder. Und momentan haben wir auf dem Weg zum Einsatz die Angst, dass wir gar nicht dort ankommen.“

Versicherung wollte Schaden nicht übernehmen

Harte Worte, die auch Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) treffen. „Der Zustand geht so nicht“, stimmt die 45-Jährige zu. Am Donnerstag bestätigte sie den Kameraden, dass der Elektriker am 3. März definitiv kommen wird. Doreen Boßdorf habe die feste Zusage.

Zum Hintergrund, warum die Einsatzkräfte monatelang warten mussten, erklärte sie: „Die Versicherung hatte den Schaden zuerst nicht anerkannt. Zwischenzeitlich ist der Schaden anerkannt und das Geld wurde der Gemeinde erstattet.“ Darüber hinaus musste der Schaltkasten durch eine Fachfirma erneuert werden. „Das hat recht lange gedauert“, so Boßdorf.

Gemeinde sucht nach alternativen Wegen

Beim Thema Einsatzfahrzeug sei die Bürgermeisterin derzeit ebenfalls bemüht, eine Lösung zu finden und stehe deshalb in engem Kontakt mit der Gemeindewehrführung. 35 000 Euro waren in den Haushalt 2020 für ein Fahrzeug eingestellt worden. Der zweite Fördermittelantrag für das 350 000 Euro teure Fahrzeug wurde jedoch erneut vom Land abgelehnt.

Verschiedene Möglichkeiten der Eigenfinanzierung wie etwa in Form eines Leasingvertrages werden aktuell geprüft. Darüber hinaus hatte die Gemeindewehrführung den Vorschlag eingebracht, sich auf Messen nach gebrauchten und preisgünstigeren Varianten umschauen.

Dennoch: Die Kameraden wollen jetzt erst einmal abwarten, ob der zugesagte Termin mit dem Elektriker in der kommenden Woche tatsächlich stattfindet. Sie sind misstrauisch geworden. „Ich glaube gar nichts mehr, bis es passiert ist“, sagt Markus Bartsch.

Von Isabelle Richter