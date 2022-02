Blönsdorf

„Wir mussten die Aktion seit einem Jahr immer verschieben, aber jetzt hat der Zeitpunkt gepasst und wir wollten nicht länger warten“, sagt Manuela Tampe. Die Blönsdorfer Ortsvorsteherin spricht von einer Pflanzaktion, die in dieser Woche endlich stattfinden konnte. Schuld an der Verzögerung war auf der einen Seite die Pandemie – auf der anderen Seite musste erst mit der Gemeinde geklärt werden, wo die neuen Bäume für den Dorfanger überhaupt platziert werden dürfen.

Mit Unterstützung mehrerer Einwohner sind die sechs Linden nun fest in der Dorfmitte verankert. Gesponsert wurden die Jungbäume aus dem privaten Garten von Friedrich Freydank aus Danna, erzählt Manuela Tampe.

Blönsdorfer wünschten sich mehr Grün in der Dorfmitte

Damit die neuen Schattenspender die nächsten Jahre auch gut überstehen, sollen die Anwohner ab sofort ein besonderes Auge auf die Linden werfen. Die ersten Dorfbewohner haben der Blönsdorfer Ortsvorsteherin schon zugesagt, dass sie sich um die neuen Bäume kümmern wollen. Wie Manuela Tampe berichtet, war es auch der Wunsch vieler Einwohner, dass die Dorfmitte mehr Grün bekommt. Die Ortsvorsteherin hofft, dass das Pflanzen der sechs Linden in diesem Jahr nicht die einzige gemeinsame Aktion bleibt. Denn mit ihren Unterstützern hatte sie seit ihrem Amtsantritt in 2019 eigentlich viel mehr geplant. Dann kam allerdings Corona dazwischen.

Sechs Lindenbäume schmücken seit dieser Woche den Dorfanger in Blönsdorf. Gewünscht hatten sich das viele Einwohner. Quelle: Isabelle Richter

Neben ihrer Funktion als Gemeindevertreterin in der SPD-Fraktion kümmert sich die Blönsdorferin mit viel Engagement um die Belange ihrer Nachbarn. So wurde etwa durch Manuela Tampes Bemühungen und mit Unterstützung der Gemeinde Niedergörsdorf der öffentliche Spielplatz neben der Kita „Spiel mit“ zu einem Mehrgenerationenplatz umgestaltet und um neue Geräte ergänzt. Auch ein Dorfstammtisch hat sich in dem Ortsteil etabliert. „Je nachdem, welche Themen wir besprechen, haben wir zwischen 30 und 40 Teilnehmer“, so Tampe.

Zuletzt hatte die Ortsvorsteherin Ende 2021 eine Zusammenkunft einberufen, um darüber zu sprechen, welche Maßnahmen in den Haushalt 2022 einfließen sollen. Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) kürzlich in der Gemeindevertretersitzung berichtete, sind in diesem Jahr Mittel für ein Buswartehäuschen in Blönsdorf eingestellt.

Auch die neuen Linden sollen künftig das Ortsbild verschönern und Insekten einen Lebensraum bieten. „Unsere Pfarrerin Ute Schollmeyer hat Bienen. Die machen jedes Jahr Honig“, erzählt Manuela Tampe. Bänke zum Verweilen wurden in Blönsdorf auf Initiative der Ortsvorsteherin ebenfalls aufgestellt. Dass der Bedarf in den Ortsteilen besteht, wurde kürzlich erst in der Gemeinde diskutiert.

Blönsdorfs Ortsvorsteherin hofft wieder auf Dorffeste in 2022

Der Dorfanger soll künftig auch für Festivitäten in Blönsdorf genutzt werden. Dass aktuell schon wieder kaum geplant werden kann, macht es Manuela Tampe und ihren 15 Mitstreitern, mit denen sie im vergangenen Jahr einen eigenen Dorfverein gegründet hatte, allerdings nicht leicht. Viele Aktionen stünden bereits in den Startlöchern, werden aber durch die Pandemie ständig ausgebremst. „Wir haben nach einem Jahr immer noch keine Bestätigung vom Finanzamt, dass unser Verein eingetragen wurde“, berichtet Manuela Tampe. Zwar hätte man schon eine gute Startsumme durch Spenden oder Schrott- und Papiersammelaktionen – Fördermittel könne man zurzeit allerdings nur über den Förderverein für Bildung und Erziehung Niedergörsdorf beantragen. Das sei aber keine Dauerlösung, so Tampe.

Die Ortsvorsteherin hofft nun, dass bald der Frühjahrsputz stattfinden kann. Eine kurzfristige Info werde es dann an alle Haushalte geben. Auch eine kleine Dorfbibliothek soll in Blönsdorf entstehen. Zudem kündigt Manuela Tampe entschlossen an: „So wie Corona vorbei ist und wir die Freigabe haben, wird es erstmal eine Dorfveranstaltung geben. Wir müssen das machen, damit die Leute und die Vereine am Ball bleiben.“

Von Isabelle Richter