Blönsdorf

„Kurz gesagt: Unsere Schule ist ein bisschen zu klein“, lautete das Fazit von Hauptamtsleiterin Andrea Schütze mit Blick auf die aktuelle Raumsituation an der Grundschule „ Thomas Müntzer“ in Blönsdorf. Seit September steht in der Gemeinde Niedergörsdorf der Kauf eines Grundstücks für einen möglichen Neubau in der Diskussion, weil die aktuellen Raumkapazitäten an der Schule inzwischen restlos ausgeschöpft sind.

Die Verwaltung befürchtet, dass das Platzangebot schon bald nicht mehr ausreicht, um das Konzept „Haus der Vielfalt“ umzusetzen. In verschiedenen Fachausschüssen und der Gemeindevertretung wurde das Thema mehrfach öffentlich und nichtöffentlich diskutiert. Auch im jüngsten Bauausschuss in dieser Woche stand die Grundschule wieder auf der Tagesordnung. Zunächst im vorgezogenen nichtöffentlichen Teil und später auch in Anwesenheit der Öffentlichkeit.

Auf die Forderung der SPD-Fraktion hin machte Andrea Schütze den tatsächlichen Bedarf nun mit Zahlen deutlich. Denn das Bildungsministerium hat anhand der Schülerzahlen von aktuell 318 konkrete Empfehlungen für die Raumkapazitäten. Demnach werden als reguläre Unterrichtsfläche 1.100 Quadratmeter vom Ministerium empfohlen. Tatsächlich vorhanden sind in Blönsdorf aber nur 800. Bei den Fachräumen seien 210 Quadratmeter notwendig – 180 Quadratmeter hat die Schule jetzt. Gemeinschaftsflächen wie die Mensa sollten bei der Schüleranzahl 260 Quadratmeter groß sein. In Blönsdorf sind es derzeit aber weniger als die Hälfte.

Hinzu kämen die Räumlichkeiten für das Personal. So sei etwa das Lehrerzimmer im Vergleich zur Empfehlung vom Ministerium knapp 30 Prozent zu klein. Darüber hinaus verfügt die Schule bisher nicht über einen Erste-Hilfe-Raum und auch eine barrierefreie Toilette gibt es aktuell nicht. Für die Turnhalle wird zudem eine Größe von 968 Quadratmetern empfohlen. Die Blönsdorfer Turnhalle ist mit 410 Quadratmetern nicht einmal halb so groß. Dazu erklärte Andrea Schütze jedoch: „Wir sind allgemein mit den Sport- und Außenanlagen zufrieden.“ Laut der Hauptamtsleiterin liege der Schwerpunkt darauf, mehr Platz für Unterrichtsräume, Teilungsräume, Förderungsräume und AG-Räume zu schaffen.

„Haus der Vielfalt“ erfordert mehr Platzbedarf

Seit 2004 ist die Grundschule „ Thomas Müntzer“ in Blönsdorf die einzige in der Gemeinde Niedergörsdorf. Seitdem ist viel passiert. Im Jahr 2008 wurde sie verlässliche Halbtagsgrundschule. Damit hat sich auch der Raumbedarf verändert. In Jahr 2016 kam der nächste große Schritt mit dem Konzept „Haus der Vielfalt“ dazu.

Das „Haus der Vielfalt“ ist mit entsprechenden Förderungen und Therapieangeboten mit Platzbedarf verbunden. Der Förderunterricht findet während der regulären Unterrichtszeit statt. Darüber hinaus gibt es an der Schule sowohl Regel- als auch Flexklassen und zwischen 20 und 25 Arbeitsgemeinschaften. Eine Vielfachnutzung der Räume lässt sich derzeit nicht vermeiden – ist aber aus Sicht der Schulleitung und der Niedergörsdorfer Verwaltung keine optimale Lösung. „Wir haben die Schule inhaltlich mit Projekten unterstützt und auch finanziell mit der Ausstattung und jetzt ist es wieder soweit, dass wir schauen müssen, was sich verändern könnte“, so Andrea Schütze. „Und jetzt vier Jahre später stehen wir vor der Situation, dass wir uns vergrößern möchten.“

Gemeinde rechnet mit mehr Kindern durch Zuzug

Darüber hinaus ist die Nachfrage nach bezahlbaren Grundstücken gestiegen – auch während der Coronakrise. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Jahrgänge künftig dreizügig werden. Unabhängig davon, ob die Schülerzahlen steigen oder konstant bleiben – sei der Bedarf an mehr Räumen schon jetzt deutlich spürbar. Ob die Gemeinde ihren Haushalt mit dem Kauf eines Grundstückes belasten sollte, weil eventuell ein Neubau nötig wird, soll in der Gemeindevertretersitzung am kommenden Mittwoch noch einmal abschließend diskutiert werden.

Von Isabelle Richter